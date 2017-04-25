DanÄ±ÅŸtay CHP'nin yaptÄ±ÄŸÄ± o baÅŸvuruyu reddetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafÄ±ndan yapÄ±lan baÅŸvuru DanÄ±ÅŸtay tarafÄ±ndan alÄ±nan karar sonucunda reddedildi

DoÄŸan Haber AjansÄ± (DHA), DanÄ±ÅŸtay'Ä±n YSK kararÄ±nÄ± idari davaya konu olabilecek bir iÅŸlem olarak görmediÄŸini bildirdi.DHA'nÄ±n haberine göre, DanÄ±ÅŸtay tarafÄ±ndan, CHP'nin itirazÄ±na iliÅŸkin 'Karar verilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ±na hükmedildi' denildi.Anadolu AjansÄ± (AA) da kararÄ±n 1'e karÅŸÄ± 4 oyla alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n kÄ±sa süre içerisinde DanÄ±ÅŸtay BaÅŸkanÄ± Zerrin Güngör ile bir görüÅŸme yapmasÄ± bekleniyor.

CHP, YSK'nÄ±n mühürsüz oy pusulalarÄ±nÄ±n geçerli kabul edilmesine iliÅŸkin kararÄ±nÄ±n iptali talebiyle 21 Nisan'da DanÄ±ÅŸtay'a baÅŸvurmuÅŸtu.

CHP'nin avukatÄ± ve eski Konya Milletvekili Atilla Kart, "YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baÅŸvuru idari iÅŸleme karÅŸÄ±dÄ±r" demiÅŸti.

Kart DanÄ±ÅŸtay'a dava dilekçesini verdikten sonra yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Adli gerçeÄŸin ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ± istiyoruz, hem evet hem de hayÄ±r oyu veren vatandaÅŸlarÄ±n iradesine sahip çÄ±kÄ±yoruz, bu engelleniyor. Sorun bu" demiÅŸti.

YSK, 16 Nisan'daki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunun iptali için üç siyasi parti tarafÄ±ndan yapÄ±lan baÅŸvurularÄ± reddetmiÅŸti.

CHP'den YSK'ya: 'Sen artÄ±k bir siyasetçisin'

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Parti Meclisi toplantÄ±sÄ±nÄ± açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, YSK'yi sert sözlerle eleÅŸtirdi.

YSK üyelerinin "Hakimlik mesleÄŸine gölge düÅŸürdüklerini" söyleyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Bir Allah'Ä±n kulu çÄ±kÄ±p bana bunu, bize bunu anlatmak zorundadÄ±r. BunlarÄ± yapanlara hakim denmez. Cübbe giymelerini de doÄŸru bulmuyorum. Gidip bir siyasi partinin cübbesini girebilirler.

"'Ben siyasetçi deÄŸilim cevap vermiyorum' diyor. Sen artÄ±k bir siyasetçisin kardeÅŸim, sen o cübbeyi giymeye layÄ±k deÄŸilsin. Gayri meÅŸru bir halk oylamasÄ±nÄ±n tek nedeni, sorumlusu sensin."

Kaynak: BBC Türkçe