Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 25/04/2017 16:05

Darbeci askerlerin TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nÃ¼ÅŸ talebini Yunanistan reddetti

darbeci askerler

Yunanistan, TÃ¼rkiye'nin darbeci 3 askerin iadesine iliÅŸkin talebine red cevabÄ± verdi

FETÖ'nün darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Yunanistan'a kaçan darbeci sekiz askerden Süleyman ÖzkaynakçÄ±, Feridun Çoban ve Abdullah Yetik, Türkiye'nin yeni iade talebi üzerine hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karÄ±ldÄ±. 

Darbeci askerlerin savunmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan söz alan savcÄ± Ourania Stathea, Türkiye'nin sunduÄŸu yeni delillerin inandÄ±rÄ±cÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, iade talebinin reddedilmesini istedi. 

Darbeci üç askerin Türkiye'ye iadesinin reddedilmesine karar veren mahkeme, gözaltÄ±nda tutulan darbecilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nda mahsur görülmediÄŸini kaydetti.Darbeci askerlerden diÄŸer beÅŸine iliÅŸkin henüz bir duruÅŸma tarihi belirlenmedi.

 
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