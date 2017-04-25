Darbeci askerlerin TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nÃ¼ÅŸ talebini Yunanistan reddetti

Yunanistan, TÃ¼rkiye'nin darbeci 3 askerin iadesine iliÅŸkin talebine red cevabÄ± verdi

FETÖ'nün darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Yunanistan'a kaçan darbeci sekiz askerden Süleyman ÖzkaynakçÄ±, Feridun Çoban ve Abdullah Yetik, Türkiye'nin yeni iade talebi üzerine hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karÄ±ldÄ±.

Darbeci askerlerin savunmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan söz alan savcÄ± Ourania Stathea, Türkiye'nin sunduÄŸu yeni delillerin inandÄ±rÄ±cÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, iade talebinin reddedilmesini istedi.

Darbeci üç askerin Türkiye'ye iadesinin reddedilmesine karar veren mahkeme, gözaltÄ±nda tutulan darbecilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nda mahsur görülmediÄŸini kaydetti.Darbeci askerlerden diÄŸer beÅŸine iliÅŸkin henüz bir duruÅŸma tarihi belirlenmedi.