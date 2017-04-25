Sadece 500 kiÅŸi katÄ±ldÄ± Anzak't Åžafak Ayini yapÄ±ldÄ±

Åžafak Ayini iÃ§in Ã‡anakkale'nin ArÄ±burnuna gelen Anzaklar tÃ¶rene katÄ±lÄ±rken, Avustralya ile Yeni Zelanda vatandaÅŸlarÄ± tÃ¶rene ilgisiz kaldÄ±

Anzak çÄ±karmasÄ±nÄ±n 102'inci yÄ±ldönümünde, ArÄ±burnu önündeki Anzak Koyu'nda Åžafak Ayini yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan törene atalarÄ±nÄ± anmak için Avustralya ile Yeni Zelanda vatandaÅŸlarÄ± yine ilgi göstermedi. Çanakkale'de Anzak ÇÄ±karmasÄ±'nÄ±n 102'inci yÄ±l dönümü, Gelibolu YarÄ±madasÄ± Tarihi Milli ParkÄ±'nda, ArÄ±burnu önündeki Anzak Koyu'nda Åžafak Ayiniyle anÄ±ldÄ±. GeçtiÄŸimiz yÄ±lda bin 500 Anzak anma töreninde atalarÄ± için dua ederken, bu sene ise sayÄ± daha azalarak 500 katÄ±lÄ±m gerçekleÅŸti. Geceden geldikleri koyda Anzak torunlarÄ±, sabaha kadar ayini bekledi. Geçen yÄ±llara göre katÄ±lÄ±mÄ±n az olmasÄ±nÄ±n sebebi ise yapÄ±lan olasÄ± terör olaylarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± ileri sürüldü.

SAYGI DURUÅžU YAPILDI

Åžafak Ayini öncesi, Yeni Zelanda ile Avustralya askeri bandosu müzik dinletisi sundu. Alana kurulan dev ekranlardan savaÅŸ ile ilgili belgeseller, savaÅŸa katÄ±lan askerlerin anÄ±larÄ±n anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± röportajlar yayÄ±nlandÄ±. Askerlerin ilk ayak bastÄ±ÄŸÄ± koyda, Avustralya ve Yeni Zelanda'nÄ±n bir kültürü haline getirdiÄŸi Åžafak ayininde, harekat boyunca hayatÄ±nÄ± kaybeden Avustralya, Yeni Zelanda ve Türk askerleri için saygÄ± duruÅŸu yapÄ±ldÄ±. Yerel dilde müzik çalÄ±ndÄ±. YapÄ±lan ayinde konuÅŸan Avustralya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Julie Bishop, "25 Nisan 1915'de ÅŸafak söktüÄŸünde, Avustralya ve Yeni Zelanda Ordu Birlikleri'nden yüzlerce AvustralyalÄ± asker, Gelibolu olarak bilinen kayalÄ±k yarlarla dolu yarÄ±madanÄ±n karanlÄ±k sahiline ayakbastÄ±. Büyük harbin baÅŸlamasÄ±ndan sonra aylar içerisinde binlerce AvustralyalÄ± erkek, uzak diyarlarda savaÅŸmak için orduya katÄ±lmak üzere gönüllü oldular ve evlerinden uzaktaydÄ±lar. Her çevreden, her kesimden AvustralyalÄ± evlatlar ve babalar, kocalar ve kardeÅŸler, vatansever çaÄŸrÄ±ya yanÄ±t vermiÅŸlerdi. En çok sevdiklerini ve deÄŸer verdiklerini geride bÄ±rakmÄ±ÅŸlardÄ±. Kumsala ilk çÄ±ktÄ±klarÄ± anlarÄ±ndaki Türk kuvvetlerinin hücumu altÄ±nda iyimserlikleri yine de ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±ydÄ±. Anzak'larÄ±n kestiremedikleri, kendi vatanlarÄ±nÄ± savunmaya kararlÄ± Türk ordusunun cesaret, disiplin ve azmiydi. KanlÄ± bir açmaz ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Sekiz aylÄ±k bir cehennem sonrasÄ±, ve 11 bin 400 Anzak öldükten ve 24 bin 100 ANZAK yaralandÄ±ktan sonra, AralÄ±k 1915'e gelindiÄŸinde Anzak'larÄ±n geri çekilmeleri emredildi. Askeri tarihte yeni bir sayfa yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±, yeni bir millet sÄ±nanmÄ±ÅŸ ve tanÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±. 25 Nisan takvimlerimize en kutsal ulusal gün olarak kazÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.