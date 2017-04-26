FlaÅŸ TÃ¼rkiye'nin kara listeye girmesine sadece 4 sÄ±ra kaldÄ±

SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazetecilerin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± 2017 DÃ¼nya BasÄ±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Endeksi'ne gÃ¶re TÃ¼rkiye, dÃ¼nya genelinde 4 sÄ±ra daha geriledi ve basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±ralamasÄ±nda 155. sÄ±rada yer aldÄ±

Türkiye, geçen yÄ±la göre 4 sÄ±ra daha gerileyerek 180 ülke arasÄ±nda 155'inci sÄ±rada yer aldÄ±. Böylece, Türkiye'nin "kara liste" olarak isimlendirilen en kötü durumdaki ülkelerin arasÄ±na girmesine sadace dört sÄ±ra kaldÄ±.

Böylece, Türkiye son 12 yÄ±lda 56 basamak düÅŸüÅŸ kaydetti.

Türkiye geçen yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da "gazetecilik yapmanÄ±n zor olduÄŸu ülkeler" kategorisinde yer aldÄ±.

'Türkiye en ürkütücü ülkelerden biri'

Endeksle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Türkiye'ye özel bir bölüm ayÄ±ran kuruluÅŸ, Türkiye'yi 'en ürkütücü ülkelerden biri' olarak tanÄ±mladÄ±.

AçÄ±klamada, "Darbe giriÅŸimi hükümetin eleÅŸtirel kalabilen az sayÄ±daki basÄ±n organÄ±nÄ± bir kenara süpürmesinin önündeki son engelleri de kaldÄ±rdÄ±. OlaÄŸanüstü hal ilanÄ± yetkililerin her ay onlarca basÄ±n kuruluÅŸunu bir imzayla kapatmasÄ±nÄ± saÄŸlarken, farklÄ± seslerin ise yalnÄ±zca çok az satan gazetelere sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ±na yol açtÄ±" denildi.

KuruluÅŸ ayrÄ±ca, 100'ü aÅŸkÄ±n gazetecinin tutuklu olmasÄ±nÄ±n Türkiye'yi "dünyanÄ±n en büyük gazeteci hapishanesine dönüÅŸtürdüÄŸünü vurguladÄ±.

Endekste beÅŸ ayrÄ± kategori bulunurken Türkiye'nin içinde yer aldÄ±ÄŸÄ± kategori en kötü dördüncü kategori.

Bu yÄ±lki gerilemeyle birlikte Türkiye'nin en kötü kategoride bulunan ve kara liste olarak adlandÄ±rÄ±lan ülkelerle arasÄ±nda yalnÄ±zca dört ülke kaldÄ±.

En iyiler Ä°skandinav ülkeleri

Endeksin ilk 10 basamaÄŸÄ±nda sÄ±rasÄ±yla Norveç, Ä°sveç, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, Kosta Rika, Ä°sviçre, Jamaika, Belçika ve Ä°zlanda yer alÄ±rken, son sÄ±ralara ise Çin, Suriye, Türkmenistan, Eritre ve Kuzey Kore yerleÅŸti.

Kuzey Kore, basÄ±n özgürlüÄŸünün en kötü olduÄŸu ülke özelliÄŸini Eritre'den aldÄ±.

KuruluÅŸa göre listede "iyi" ve "tatmin edici" kategorilerindeki ülkelerin sayÄ±sÄ±nda yüzde 2,3'lük bir gerileme gerçekleÅŸti.

En fazla gerileyenler ve ilerleyenler

Listede en çok geliÅŸme gösteren ülke 25 sÄ±ra yükselen Ä°talya oldu. Geçen yÄ±l 77. sÄ±rada olan Ä°talya bu yÄ±l 52. oldu. Ä°talya'dan sonra en fazla geliÅŸen ülkeler Trinidad ve Tobago ile Fiji oldu.

Listede en çok gerileyen ülke ise Nikaragua oldu. Geçen yÄ±l Ä°talya'nÄ±n iki sÄ±ra önünde bulunan ülke bu yÄ±l 92.'liÄŸe geriledi. Nikaragua'nÄ±n ardÄ±ndan en fazla gerileyen ülkeler Tonga ve Tanzanya oldu.

Avrupa, endekste basÄ±nÄ±n en iyi koÅŸullara sahip olduÄŸu bölge olsa da örgüt Avrupa'da da dikkat çekici bir gerilemenin olduÄŸunu, kÄ±tadaki durumun son 5 yÄ±lda yüzde 17,5 kötüleÅŸtiÄŸini vurguladÄ±.

Bu yÄ±lki endekste ülkelerin yüzde 8,9'u iyi, yüzde 18,3'ü tatmin edici, yüzde 32,7'si sorunlu, yüzde 28,3'ü gazetecilik yapmak için zor, yüzde 11,7'si ise çok ciddi durum sÄ±nÄ±fÄ±nda yer aldÄ±.

Ä°ngiltere de geriledi

Ä°ngiltere de sÄ±ralamada düÅŸüÅŸ yaÅŸadÄ±.

Theresa May döneminde ödüllü Suriyeli gazeteci Zaina Erhaim'in Londra'daki Heathrow HavalimanÄ±'nda gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± ve pasaportuna el konulmasÄ± SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler'in raporunda yer aldÄ±.

KuruluÅŸ, KasÄ±m 2016'da Ä°ngiltere'nin çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± dijital gözetleme yasasÄ±nÄ± da eleÅŸtirdi ve bu yasanÄ±n gazeteciler için bir tehdit oluÅŸturduÄŸunu belirtti.

Kaynak: BBC Türkçe