Bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana Akdeniz bin 89 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya mezar oldu

UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan elde edilen verilere gÃ¶re bu yÄ±lÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nden bu yana bin 89 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± umuda yolculukta can verdi

UluslararasÄ± Göç Örgütü (IOM), bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan 23 Nisan tarihine kadar Akdeniz'den Avrupa'ya ulaÅŸan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 43 bini geçtiÄŸini, bin 89 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n da yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini bildirdi.IOM Sözcüsü Joel Millman, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Midilli AdasÄ± açÄ±klarÄ±nda Yunanistan ve Türkiye arasÄ±ndaki sularda dün 23 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini söyledi.Sözcü Millman, 2017 yÄ±lÄ± baÅŸÄ±ndan 23 Nisan'a kadar Akdeniz'den Avrupa'ya geçen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 43 bin 204'e, yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n da bin 89'a ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Avrupa'ya ayak basan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n yüzde 80'inin Ä°talya'ya, diÄŸerlerinin de Ä°spanya ve Yunanistan'a ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Millman, "Bu yÄ±l ÅŸimdiye kadar Ä°talya'ya giriÅŸ yapan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ± 36 bin 851 oldu. Geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre yüzde 45'lik bir artÄ±ÅŸ söz konusu." diye konuÅŸtu.Ege Denizi'nde Midilli AdasÄ± açÄ±klarÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan teknenin batmasÄ± sonucu ilk belirlemelere göre 16 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.Yunanistan Denizcilik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan edinilen bilgiye göre, arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda 16 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, cesetlerden 7'sinin Türk sahil güvenlik ekipleri tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti.Teknede yaklaÅŸÄ±k 25 kiÅŸinin olduÄŸu, ÅŸimdiye kadar biri hamile iki kadÄ±nÄ±n saÄŸ kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.