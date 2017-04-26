Brezilya'nÄ±n baÅŸkentine yerliler indi topraklarÄ±nÄ± istedi

Brezilya'nÄ±n baÅŸkenti Brazilya'da sokaÄŸa Ã§Ä±kan yerliler yaÅŸadÄ±klarÄ± topraklarÄ± geri istedi

Brezilya'nÄ±n baÅŸkenti Brazilya kentindeki eylemde, ata topraklarÄ±nÄ±n çiftçiler ve keresteciler tarafÄ±ndan gasbedildiÄŸi gerekçesiyle sokaÄŸa çÄ±kan yerliler, polisle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.Kongre binasÄ± önünde toplanan binlerce yerli, yaÅŸadÄ±klarÄ± topraklar üzerinde daha fazla hak sahibi olma taleplerini dile getirerek, binaya girmeye çalÄ±ÅŸtÄ±.Eyleme müdahale eden emniyet birimleri, Kongre'nin kapÄ±sÄ±na kadar gelen yerlilere karÅŸÄ± güç kullanmak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Protestonun liderleri, geçtiÄŸimiz yÄ±l keresteciler ve çiftçiler ile yerliler arasÄ±ndaki çatÄ±ÅŸmalarda 13 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirtiyor.