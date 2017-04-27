Avrupa Parlamentosunda referandum sonucu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼

Avrupa Parlamentosunda 16 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan referandum oylamasÄ± ve AB ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼

Avrupa Parlamentosunu (AP) Genel Kurulundaki oturuma Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu adÄ±na katÄ±lan GeniÅŸlemeden Sorumlu Üye Johannes Hahn, AB olarak 16 Nisan'da gerçekleÅŸtirilen halk oylamasÄ± ile ilgili Avrupa Konseyinin ciddi endiÅŸelerini paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin bu haliyle uygulanmasÄ± durumunda Türkiye'nin Avrupa standartlarÄ±ndan uzaklaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± savunan AvusturyalÄ± Komisyon üyesi, AB-Türkiye iliÅŸkilerinin geleceÄŸi konusunda Ankara ile açÄ±k, dostça bir tartÄ±ÅŸma yapmanÄ±n zamanÄ±nÄ±n geldiÄŸini söyledi.

"Beraber çalÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± saÄŸlayacak bir paket tasarlamalÄ±yÄ±z"

Türkiye'nin AB'den giderek daha fazla uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren Hahn, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Bu toplantÄ±, iÅŸlerin artÄ±k her zamanki gibi olmadÄ±ÄŸÄ± yönünde net bir sinyal. Ancak sanal tartÄ±ÅŸma ve acele harekete geçme tuzaÄŸÄ±na düÅŸmemeliyiz. Evet, Türkiye bizim için jeopolitik ve insani baÄŸlar açÄ±sÄ±ndan önemli. Ancak Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve güvenlik açÄ±sÄ±ndan AB'ye daha fazla ihtiyacÄ± var. Bu yüzden de soÄŸukkanlÄ± düÅŸünmeli ve Türkiye'yle ortak çÄ±karÄ±mÄ±zÄ± kapsayan alanlarda beraber çalÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± saÄŸlayacak bir paket tasarlamalÄ±yÄ±z."

"Mevcut durumdan uzaklaÅŸmalÄ±yÄ±z"

Bu alanlarÄ±n Türkiye'de demokrasi, temel özgürlükler ve reformlarÄ±n desteklenmesi konusunda Brüksel'e Ankara karÅŸÄ±sÄ±nda üstünlük saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Hahn, üyelik perspektifini içeren müzakerelere atÄ±fta bulunarak, "Mevcut durumdan uzaklaÅŸmalÄ±yÄ±z, bu durum her iki taraf için de sinir bozucu." ifadesini kullandÄ±.