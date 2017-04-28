Emine ErdoÄŸan'Ä±n bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ Ã§ok konuÅŸuldu

Emine ErdoÄŸan 1. Spor ve KÃ¼ltÃ¼r ÅženliÄŸinin ardÄ±ndan yapÄ±lacak maÃ§ta ilk vuruÅŸu yaptÄ±

Suriyeli ve Türk çocuklarÄ±n kaynaÅŸmasÄ±nÄ± amaçlayan “Bir umut, Bir ufuk ” projesi kapsamÄ±nda Türkiye Futbol Federasyonu ve Toplumsal GeliÅŸim Merkezi EÄŸitim ve Sosyal DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi (TOGEMDER) iÅŸbirliÄŸi ile gerçekleÅŸtirilen “1. Spor ve Kültür ÅženliÄŸi” Riva’daki Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri’nde yapÄ±ldÄ±.

1. Spor ve Kültür ÅženliÄŸi’ne CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Gençlik ve Spor BakanÄ± Akif ÇaÄŸatay KÄ±lÄ±ç, TFF BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Demirören, TFF BaÅŸkan Vekili Servet YardÄ±mcÄ±, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kulüpler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Göksel GümüÅŸdaÄŸ, TOGEMDER BaÅŸkanÄ± Saadet Gülbahar ile davetliler katÄ±ldÄ±.

Etkinlikte ÅŸöhretler karmasÄ±, Türk ve Suriyeli çocuklardan kurulan minik takÄ±mlar gösteri maçÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Maç baÅŸlamadan önce Emine ErdoÄŸan, Suriye'de iç savaÅŸtan gelip Türkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±nan ve Türk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na geçen Adem Metin Türk ile fotoÄŸraf çektirdi. U14 milli TakÄ±mÄ±'na da alÄ±nan Adem Metin, Emine ErdoÄŸan'a kÄ±sa bir gösteri yaptÄ±.

EÄŸlenceli anlar dikkat çekerken, Emine ErdoÄŸan daha sonra Adem Metin'e sarÄ±larak genç sporcuyu tebrik etti. ArdÄ±ndan gerçekleÅŸen ÅŸöhretler karmasÄ± ve Türk ve Suriyeli çocuklardan kurulan minik takÄ±mlarÄ±n gösteri maçÄ± öncesi santraya gelen Emine ErdoÄŸan burada santra vuruÅŸunu yaparak maçÄ± baÅŸlattÄ±. Eski futbolcular ve çocuklar burada Emine ErdoÄŸan ile hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± çektirdi.

Kaynak: Sözcü