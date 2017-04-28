Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 28/04/2017 21:11

Alman BaÅŸkonsolosluÄŸunu karÄ±ÅŸtÄ±ran ÅŸÃ¼pheli paket

almanya baÅŸkonsolosluÄŸu

GÃ¼mÃ¼ÅŸsÃ¼yu'ndaki Almanya BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda bulunan ÅŸÃ¼pheli Ã§anta panik yarattÄ±

Taksim, GümüÅŸsuyu’ndaki Almanya BaÅŸkonsolosluÄŸu yetkilileri ÅŸüpheli bulduklarÄ± bir paketin incelenmesi için polisten yardÄ±m istedi. BaÅŸvuru üzerine binaya uzman ekip gönderildi. Kargo kabul bölümünde bulunan paketin, beklenenden daha büyük boyutlu olduÄŸu için dikkati çektiÄŸi, yetkililerin bu durumu ÅŸüpheli bulmasÄ± üzerine polise baÅŸvurduklarÄ± öÄŸrenildi. BaÅŸkonsolosluÄŸa gelen bomba imha ekipleri, ÅŸüpheli paketi fünye ile patlattÄ±. Paketten bilgisayar parçalarÄ± çÄ±ktÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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