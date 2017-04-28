TÃ¼rkiye Huzur uygulamasÄ± baÅŸladÄ± her yer didik didik aranÄ±yor

Ä°stanbul'un genelinde TÃ¼rkiye Huzur uygulamasÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lan denetimler arttÄ±rÄ±ldÄ±

Ülke genelinde Emniyet Genel MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde akÅŸam saatlerinde baÅŸlayan asayiÅŸ uygulamasÄ±na Ä°stanbul'da, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve trafik ekipleri katÄ±lÄ±yor. Åžüpheli kiÅŸilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapÄ±lan denetimlerde, aranan ÅŸahÄ±slar, silah, bÄ±çak, uyuÅŸturucu madde taÅŸÄ±yan ÅŸüpheliler üzerinde duruluyor. Sahil ÅŸeridi olan ilçelerde uygulamaya deniz polisi ekipleri de katÄ±lÄ±rken, yol uygulamalarÄ±nda otomobillerin iç ve bagaj kÄ±sÄ±mlarÄ± da aranÄ±yor. Aramalara dedektör köpekler de katÄ±lÄ±yor. GeniÅŸ güvenlik önlemi alÄ±narak sürdürülen "Türkiye Huzur" uygulamasÄ±na, polis helikopteri de destek veriyor.

Kaynak: Hürriyet