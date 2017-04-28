Makedonya meclisinde yaÅŸananlara TÃ¼rkiye'den bÃ¼yÃ¼k tepki

Makedonya meclisinde Ã§Ä±kan kavgalara iliÅŸkin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Makedonya'daki siyasi krizle ilgili yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, ülkede yaÅŸanan geliÅŸmelerden kaygÄ± duyulduÄŸu belirtildi. Siyasi parti temsilcilerinin, sorunlara diyalogla çözüm bulmaya davet edildiÄŸi açÄ±klama, ÅŸöyle:

"KurulduÄŸu günden itibaren dostane iliÅŸkiler yürüttüÄŸümüz, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, egemenliÄŸini ve kalkÄ±nmasÄ±nÄ± desteklediÄŸimiz Makedonya Cumhuriyeti'nde uzun süredir yaÅŸanan siyasi krizden kaygÄ± duyuyoruz. 27 Nisan günü meydana gelen olaylar endiÅŸe vericidir. Åžiddet hiçbir sorunun çaresi deÄŸildir. Meydana gelen olaylarda zarar gören herkese geçmiÅŸ olsun dileklerimizi sunuyoruz. Uzun süredir devam eden protestolara karÄ±ÅŸmayan Makedonya'daki Türk toplumunun bu olaylar karÅŸÄ±sÄ±nda aynÄ± itidalli tavrÄ±nÄ± korumasÄ±nÄ± bekliyoruz. Dost Makedonya'da benzeri olaylarÄ±n tekrarlanmamasÄ±nÄ± temenni ediyoruz. Siyasi parti temsilcilerini saÄŸduyuya ve sorunlara diyalogla çözüm bulmaya davet ediyoruz"