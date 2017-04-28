Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 28/04/2017 21:26

Makedonya meclisinde yaÅŸananlara TÃ¼rkiye'den bÃ¼yÃ¼k tepki

makedonya meclisi

Makedonya meclisinde Ã§Ä±kan kavgalara iliÅŸkin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Makedonya'daki siyasi krizle ilgili yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, ülkede yaÅŸanan geliÅŸmelerden kaygÄ± duyulduÄŸu belirtildi. Siyasi parti temsilcilerinin, sorunlara diyalogla çözüm bulmaya davet edildiÄŸi açÄ±klama, ÅŸöyle:

"KurulduÄŸu günden itibaren dostane iliÅŸkiler yürüttüÄŸümüz, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, egemenliÄŸini ve kalkÄ±nmasÄ±nÄ± desteklediÄŸimiz Makedonya Cumhuriyeti'nde uzun süredir yaÅŸanan siyasi krizden kaygÄ± duyuyoruz. 27 Nisan günü meydana gelen olaylar endiÅŸe vericidir. Åžiddet hiçbir sorunun çaresi deÄŸildir. Meydana gelen olaylarda zarar gören herkese geçmiÅŸ olsun dileklerimizi sunuyoruz. Uzun süredir devam eden protestolara karÄ±ÅŸmayan Makedonya'daki Türk toplumunun bu olaylar karÅŸÄ±sÄ±nda aynÄ± itidalli tavrÄ±nÄ± korumasÄ±nÄ± bekliyoruz. Dost Makedonya'da benzeri olaylarÄ±n tekrarlanmamasÄ±nÄ± temenni ediyoruz. Siyasi parti temsilcilerini saÄŸduyuya ve sorunlara diyalogla çözüm bulmaya davet ediyoruz"

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Maria Jimena Rico Montero Haza ismail

Åžok eden hikaye gÃ¼nlerdir Ä°ngiltere'de aranÄ±yorlardÄ± bakÄ±n nerede bulundular

Londra'da yaÅŸayan ve lezbiyen iliÅŸkileri olduÄŸu gerekÃ§esiyle aileleri tarafÄ±ndan gÃ¼nlerdir aranan Maria Jimena Rico Montero ve MÄ±sÄ±rlÄ± sevgilisi Haza Ä°smail Ä°ngiliz Daily Mail'in iddiasÄ±na gÃ¶re Ä°stanbul'da bulundu

tÃ¼rkiye huzur operasyonu

TÃ¼rkiye Huzur uygulamasÄ± baÅŸladÄ± her yer didik didik aranÄ±yor

Ä°stanbul'un genelinde TÃ¼rkiye Huzur uygulamasÄ± kapsamÄ±nda yapÄ±lan denetimler arttÄ±rÄ±ldÄ±

almanya baÅŸkonsolosluÄŸu

Alman BaÅŸkonsolosluÄŸunu karÄ±ÅŸtÄ±ran ÅŸÃ¼pheli paket

GÃ¼mÃ¼ÅŸsÃ¼yu'ndaki Almanya BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda bulunan ÅŸÃ¼pheli Ã§anta panik yarattÄ±