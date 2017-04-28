Åžok eden hikaye gÃ¼nlerdir Ä°ngiltere'de aranÄ±yorlardÄ± bakÄ±n nerede bulundular

Londra'da yaÅŸayan ve lezbiyen iliÅŸkileri olduÄŸu gerekÃ§esiyle aileleri tarafÄ±ndan gÃ¼nlerdir aranan Maria Jimena Rico Montero ve MÄ±sÄ±rlÄ± sevgilisi Haza Ä°smail Ä°ngiliz Daily Mail'in iddiasÄ±na gÃ¶re Ä°stanbul'da bulundu

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da yaÅŸyan ve günlerdir kayÄ±p olan Maria Jimena Rico Montero ve MÄ±sÄ±rlÄ± sevgilisi Haza Ä°smail günlerdir her yerde aranÄ±yordu. Ä°smail'in Dubai'de yaÅŸayan babasÄ± genç kÄ±z annen ölüm döÅŸeÄŸinde deyince çift Dubai'ye gitmeye karar verdi. Ancak Ä°smail'in babasÄ± 'annen hasta' diyerek kÄ±za yalan söylemiÅŸti. GerçeÄŸi öÄŸrendiklerinde Dubai'den Gürcistan'Ä±n baÅŸkenti Tiflis'e uçan ikili Ä°smail'in babasÄ±nÄ±n takibinden kurtulamadÄ±. Baba Gürcistan'dan tekrar Londra'ya uçmayÄ± bekleeyen kÄ±zlarÄ±n pasaportunu çaldÄ±.

PasaportlarÄ± çalÄ±nan genç kÄ±zlar havalimanÄ±nda 10 saati aÅŸkÄ±n bekledi ardÄ±ndan yönünü Türkiye'ye çevirdi. Tiflis'ten Ä°stanbul'a giden bir otobüse kaçak yollarla binen çift Türkiye'ye ulaÅŸtÄ±. Ä°stanbul'da bir otele yerleÅŸen ikilinin kaçak olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ± ve gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Polis tarafÄ±ndan geri gönderme merkezinde tutulan çiftin sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edilmesi bekleniyor.

Ä°spanyol kökenli Maria Jimena Rico Montero, Pazartesi günü Sabah saatlerinden bu yana ailesi veya arkadaÅŸlarÄ±yla irtibat kurmamÄ±ÅŸtÄ±. Ailesi genç kÄ±z ve sevgilisi için kayÄ±p ihbarÄ±nda bulundu.