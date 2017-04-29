AB'den TÃ¼rkiye'ye olumlu mesaj

Malta'da yapÄ±lan toplantÄ±da AB dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n "TÃ¼rkiye istiyorsa kapÄ± aÃ§Ä±k. AramÄ±zda gÃ¶rmekten memnun oluruz" ÅŸeklinde konuÅŸmasÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nu mutlu etti

Malta'da dün gayriresmi nitelikli toplantÄ±da bir araya gelen AB dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±, aralarÄ±nda 'referandum sonuçlarÄ±nÄ±n tanÄ±nmasÄ± ve sonuçlara saygÄ± gösterilmesinin', 'müzakerelere devam' vurgusunun da yer aldÄ±ÄŸÄ± beÅŸ unsurdan oluÅŸan ortak bir zeminde buluÅŸmayÄ± baÅŸardÄ±. AB DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Güvenlik PolitikasÄ± Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, zirvede "Türkiye istiyorsa kapÄ± açÄ±k. AramÄ±zda görmekten memnun oluruz" mesajÄ± verdi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu ise "Ben bu olumlu havayÄ± gördüm, hatalarÄ±nÄ± anladÄ±klarÄ±nÄ± da gördüm, eÄŸer samimilerse" dedi.

AB'DEN OLUMLU YAKLAÅžIM

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre; Avrupa BirliÄŸi, referandum ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'yi denetim sürecine almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ankara'ya yönelik atÄ±lacak adÄ±mlar konusunda üye ülkeleri arasÄ±ndaki görüÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±na raÄŸmen beklenenin ötesinde olumlu bir yaklaÅŸÄ±m içine girdi. Malta'da gayriresmi nitelikli bir toplantÄ±da bir araya gelen AB dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±, ortak bir zeminde buluÅŸmayÄ± baÅŸardÄ±.

"TÜRKÄ°YE Ä°LE YOLA DEVAM" MESAJI

Bir bölümüne DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±dan çÄ±kan sonuç, AB'nin, yaÅŸanan sorunlara göz yummaksÄ±zÄ±n Türkiye ile yola devam etmek istediÄŸini ancak Ankara'dan da gerekli adÄ±mlarÄ± beklediÄŸini ortaya koyan bir niteliÄŸe sahip. Gayriresmi olmasÄ± nedeniyle resmi karar alÄ±nmayan ancak Türkiye ile iliÅŸkiler konusunda bundan sonraki yönelimi netleÅŸtiren toplantÄ±da bakanlarÄ±n uzlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± unsurlar AB DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Güvenlik PolitikasÄ± Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafÄ±ndan açÄ±klandÄ±. AB'nin buluÅŸtuÄŸu ortak noktalar Mogherini'nin ifadeleriyle ÅŸöyle:

REFERANDUM SONUÇLARINI TANIYORUZ:

Türkiye de dahil olmak üzere her ülkenin kendi yönetim sistemini belirleme konusunda egemenlik hakkÄ±na saygÄ± duyuyor ve bunu tanÄ±yoruz. Türkiye de bunu anayasa deÄŸiÅŸiklikleriyle referandum aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yaptÄ±. BazÄ± itirazlar olduÄŸunun farkÄ±nda olmakla birlikte referandum sonuçlarÄ±na saygÄ± duyuyoruz. Anayasa deÄŸiÅŸikliklerinin, Venedik Komisyonu tavsiyeleri ve Avrupa Güvenlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (AGÄ°T) gözlemleri çerçevesinde uygulanmasÄ±nÄ± umuyoruz.

ULUSAL BÄ°RLÄ°K ARAYIÅžI:

Anayasa deÄŸiÅŸikliklerinin en üst düzeyde ulusal birlik ve kapsayÄ±cÄ±lÄ±k arayÄ±ÅŸÄ± içinde, Türk yetkililer tarafÄ±ndan, referandumda kaybeden taraf da dahil olmak üzere, tüm siyasi pozisyonlara saygÄ± gösterilerek uygulanmasÄ±nÄ± umuyoruz.

TÜRKÄ°YE'YE ZARAR VERME NÄ°YETÄ°MÄ°Z YOK:

Ä°stikrarlÄ±, güvenli, ekonomik açÄ±dan baÅŸarÄ±lÄ± bir Türkiye, AB'nin yararÄ±na. Niyetimiz hiçbir zaman Türkiye'ye ya da Türk halkÄ±na zarar verecek bir ÅŸey yapmak deÄŸil ve olmayacak. Tam tersine birçok alanda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yararÄ±na olacak yapÄ±cÄ± iÅŸbirliÄŸi arayÄ±ÅŸÄ±ndayÄ±z. Türk vatandaÅŸlarÄ± diyaloÄŸumuzun ve iÅŸbirliÄŸimizin odaÄŸÄ±nda.

MÜZAKERLERE DEVAM:

KatÄ±lÄ±m müzakereleri sürüyor. Ne askÄ±ya alÄ±ndÄ± ne de sona erdi. Bununla birlikte herhangi bir müzakere baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ±na yönelik bir çalÄ±ÅŸma içinde deÄŸiliz. Üyelik kriterleri son derece açÄ±k ve Türkiye bunlarÄ± gayet iyi biliyor. EÄŸer Türkiye, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'nun bize aktardÄ±ÄŸÄ± ve anladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n geçtiÄŸimiz saatlerde dile getirdiÄŸi gibi katÄ±lÄ±m müzakerelerine ilgi duyuyorsa bunun gerektirdiklerini gayet iyi biliyor. Özellikle de insan haklarÄ±, demokrasi, hukukun üstünlüÄŸü ve medya özgürlüÄŸünün de dahil olduÄŸu temel özgürlükler, idam cezasÄ±, uluslararasÄ± hukuk ve iyi komÅŸuluk iliÅŸkileri konusunda. Bunlar Türkiye'nin, bir AB adayÄ± ülke fakat aynÄ± zamanda bir Avrupa Konseyi (AK) üyesi olarak uymasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi ilkeler. Bu konuda AK ile çok yakÄ±n bir ÅŸekilde çalÄ±ÅŸma konusunda kararlÄ±yÄ±z. ÇavuÅŸoÄŸlu, Malta'nÄ±n Valletta kentinde düzenlenen AB DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Gayriresmi ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan katÄ±lÄ±mcÄ± bakanlarla aile fotoÄŸrafÄ± çektirdi.

"ÜYELÄ°KTEN MEMNUN OLURUZ"

Müzakerelerin, katÄ±lÄ±m kriterlerinin son derece açÄ±k olduÄŸu bir süreç baÄŸlamÄ±nda sürdüÄŸünü vurgulayan ve artÄ±k Türkiye'nin devam etme ve Avrupa ailesinin bir parçasÄ± olma konusunda istekli olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klama zamanÄ±nÄ±n geldiÄŸini söyleyen Mogherini, "Kulübün kurallarÄ± açÄ±k. Girmek istiyorlarsa ne yapacaklarÄ±nÄ± biliyorlar. AramÄ±zda görmekten memnun oluruz ancak onlarÄ±n tarafÄ±nda bir netleÅŸtirmeye ihtiyaç var. Biz nerede durduÄŸumuz konusunda gayet açÄ±ÄŸÄ±z" dedi.

TEMASLAR SÜRECEK

FarklÄ± görüÅŸlerin açÄ±k sözlü, yapÄ±cÄ± aynÄ± zamanda da sakin bir ÅŸekilde dile getirildiÄŸi toplantÄ±dan Türk yetkililerle bundan sonra izlenecek yolun belirlenmesi konusunda görüÅŸülmesi kararÄ± da çÄ±ktÄ±. Bu kararÄ±n ilk adÄ±mÄ± olarak Mogherini ile ÇavuÅŸoÄŸlu ikili bir görüÅŸme gerçekleÅŸtirdi. Gelecek haftalarda da üzerinde uzlaÅŸÄ±lan beÅŸ temel unsur baÄŸlamÄ±nda izlenecek yollar çeÅŸitli düzeylerde ele alÄ±nacak. AB kaynaklarÄ±, ekimden önce Türkiye konusunda belirleyici bir adÄ±m atÄ±lma ihtimalini düÅŸük görüyorlar.

"OLUMLU HAVAYI GÖRDÜM"

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, AB ülkelerinin artÄ±k hatalarÄ±nÄ± anlamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bizimle iÅŸ birliÄŸi yapacaksanÄ±z, bizimle diyalog içinde olacaksanÄ±z, bize karÅŸÄ± çifte standarttan uzak durun. Bizimle samimi olun ve açÄ±k olun... Türkiye ile iliÅŸkileri nasÄ±l düzelteceÄŸiz diye soruyorlar. Hangi adÄ±mlarÄ± atmamÄ±z lazÄ±m? Ben de düÅŸüncelerimi, kendilerinin de kabul etmeye baÅŸladÄ±klarÄ± hatalarÄ±nÄ± yüzlerine samimi bir ÅŸekilde söyledim " dedi. ÇavuÅŸoÄŸlu, Türkiye ile müzakerelerin devam etmesi yönünde alÄ±nan kararÄ±n da bir söz olarak kalmamasÄ± ve uygulamaya geçirilmesi gerektiÄŸini ifade ederek ÅŸöyle devam etti: "Ben bu olumlu havayÄ± gördüm, hatalarÄ±nÄ± anladÄ±klarÄ±nÄ± da gördüm, eÄŸer samimilerse."

ALMANYA KALKAN OLDU

Almanya, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla toplantÄ±nÄ±n seyrini etkiledi. Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, "Alman hükümeti müzakerelerin iptaline kesinlikle karÅŸÄ±, bu tamamen yanlÄ±ÅŸ bir tepki olur" dedi. Türkiye konusunun iç politika unsuru olarak kullanÄ±lmasÄ±nÄ± da eleÅŸtirerek, "Evde, 'ArtÄ±k Türkiye ile konuÅŸmuyoruz' diye alkÄ±ÅŸlanmayÄ± isteyenler Türkiye'de hiçbir ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirmeyecek" dedi. Fransa da Almanya'nÄ±n pozisyonuna yakÄ±n bir duruÅŸ sergiledi. Türkiye aleyhtarÄ± yaklaÅŸÄ±mÄ± dikkat çekici boyutlara ulaÅŸan Avusturya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sebastian Kurz ise "KatÄ±lÄ±m yanÄ±lsamasÄ±na baÄŸlÄ± kalmak tamamen yanlÄ±ÅŸ olur. Türkiye ile temasa evet, üyeliÄŸe hayÄ±r" diye konuÅŸtu. Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Peter Szijjarto, AB'nin göç anlaÅŸmasÄ±yla Avrupa'nÄ±n güvenliÄŸini Türkiye'nin ellerine bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, diyaloÄŸun çok önemli olduÄŸunu vurgulayarak, "Çifte standart uygulanmamalÄ±. Türkiye'ye ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸunda diÄŸer konularÄ± unutuyoruz. Türkiye'ye vurmak istediÄŸimizde göç anlaÅŸmasÄ±nÄ± unutuyoruz" dedi.