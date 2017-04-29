Son dakika Evlilik programlarÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Kamuda bÃ¼yÃ¼k tepki toplayan evlilik programlarÄ±, yayÄ±nlanan KHK ile tamamen kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Bir süredir kamuoyundan gelen yoÄŸun tepkiler nedeniyle yasaklanmasÄ± konuÅŸulan evlilik programlarÄ±yla ilgili kritik karar sonunda verildi. Yeni yayÄ±mlanan kanun hükmünde kararname ile evlilik programlarÄ± yasaklandÄ±. Böylece Türk televizyonlarÄ±nda bir dönem resmen sona erdi.

Ä°ÅŸte söz konusu KHK: 6112 sayÄ±lÄ± Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "koruyucu sembol kullanÄ±lmadan" ibaresi "koruyucu sembol kullanÄ±lsa dahi" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve aynÄ± maddeye aÅŸaÄŸÄ±daki fÄ±kra eklenmiÅŸtir. "Radyo ve televizyon yayÄ±n hizmetlerinde, arkadaÅŸ bulma amacÄ±yla kiÅŸilerin tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve/veya buluÅŸturulduÄŸu türden programlara, takviye edici gÄ±dalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatÄ±na aykÄ±rÄ± olarak saÄŸlÄ±k beyanÄ±yla satÄ±ÅŸÄ±na, pazarlanmasÄ±na ve/veya reklamÄ±na, sohbet, arkadaÅŸlÄ±k ve eÅŸ bulma hatlarÄ±nÄ±n ve hizmetlerinin tanÄ±tÄ±mÄ±na yer verilemez. Katma deÄŸerli elektronik haberleÅŸme hizmet numaralarÄ±, yerel aranÄ±r numaralar, benzeri özel içerikli hizmetlere iliÅŸkin numaralar ile özel ücrete tabi diÄŸer sabit ve mobil numaralar kullanÄ±lmak suretiyle, izleyici ve dinleyicileri yanÄ±ltÄ±cÄ± ve/veya haksÄ±z kazanca neden olacak ÅŸekilde yarÄ±ÅŸma, çekiliÅŸ, lotarya ve benzeri adlar altÄ±nda ödül ve ikramiye taahhüt edilemez ve bu yöntemle ürün tanÄ±tÄ±mÄ±, satÄ±ÅŸÄ± ve pazarlamasÄ± yapÄ±lamaz."