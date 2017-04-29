Yeni yayÄ±mlanan KHK ile 7 bin mahalle bekÃ§isi ihraÃ§ edildi

BugÃ¼n Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan KHK'da kamunun yanÄ± sÄ±ra farklÄ± kurumlardan da ihraÃ§lar oldu

OlaÄŸanüstü Hal KapsamÄ±nda bazÄ± düzenlemeleri içeren 690 sayÄ±lÄ± KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.Buna göre, "Ä°l Ä°daresi Kanunu"nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinden ayrÄ±larak genel kolluk kuvveti vasfÄ±na ve Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na tamamen baÄŸlanmasÄ± saÄŸlandÄ±.6136 sayÄ±lÄ± "AteÅŸli Silahlar ve BÄ±çaklar ile DiÄŸer Aletler HakkÄ±nda Kanunu"na getirilen düzenlemeyle uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde imal ve ticareti suçlarÄ±ndan ele geçirilen ve milli savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doÄŸrudan ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemeleri delil olarak saklanmasÄ±na gerek bulunmamasÄ± halinde Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel MüdürlüÄŸü (EGM), Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± veya Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na tahsis edilebilecek.

ASKERÄ° YASAK BÖLGELERE Ä°LÄ°ÅžKÄ°N DÜZENLEME

2565 sayÄ±lÄ± "Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu"na getirilen deÄŸiÅŸiklikle Jandarma ve Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± birliklerinin halihazÄ±rda konuÅŸlu bulunduÄŸu hizmet binalarÄ±, karakollar ve benzeri yerler için Türk SilahlÄ± Kuvvetleri bünyesinden çÄ±kmalarÄ±nÄ±n sonucu olarak "askeri yasak bölge tanÄ±mÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda" kendiliÄŸinden özel güvenlik bölgesi oluÅŸturulmasÄ±na imkan saÄŸlandÄ±.Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n halihazÄ±rda devam eden yabancÄ± ülkeler ile eÄŸitim ve iÅŸbirliÄŸi faaliyetleri askeri eÄŸitim iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n, anlaÅŸma takvimi sonuna kadar devamÄ± Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca saÄŸlanacak.Bütçe kanunlarÄ± ve diÄŸer kanunlarla Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Türk SilahlÄ± Kuvvetlerine tanÄ±nan gümrük, her türlü vergi, resim, harç ve ardiye ücretlerine iliÅŸkin mali muafiyet ve istisna hükümleri, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda da uygulanacak.Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n birliklerince talep edilen içme ve kullanma sularÄ±na iliÅŸkin analizler, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± laboratuvarlarda ücretsiz yapÄ±lacak.

"Ä°ÅžLETMELERÄ°N KAYIT VE ONAYI" MADDESÄ° UYGULANMAYACAK

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÄ±dalarÄ±nda yapÄ±lacak denetim hizmeti, satÄ±n alma amaçlÄ± yapÄ±lan denetim ve kontrol hizmetlerini kapsamayacak. Denetim ve kontrollerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinin ilgili birimleri ile Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na yaptÄ±rÄ±m uygulanmayacak, uygunsuzlukla ilgili ilgili komutanlÄ±k tarafÄ±ndan önlem alÄ±nacak. Türk SilahlÄ± Kuvvetleri, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile bunlarÄ±n baÄŸlÄ± birimlerine ilgili kanunun "Ä°ÅŸletmelerin kayÄ±t ve onayÄ±" maddesi uygulanmayacak.

ÇARÅžI VE MAHALLE BEKÇÄ°LÄ°ÄžÄ° Ä°ÇÄ°N Ä°LAVE 7 BÄ°N KADRO

Söz konusu 690 sayÄ±lÄ± KHK ile 29 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan 6749 sayÄ±lÄ± "OlaÄŸanüstü Hal KapsamÄ±nda AlÄ±nan Tedbirlere Ä°liÅŸkin Kanun Hükmünde Kararnamenin DeÄŸiÅŸtirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun"un beÅŸinci maddesinde de deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±.Buna göre, milli güvenliÄŸe tehdit oluÅŸturduÄŸu tespit edilen yapÄ±, oluÅŸum, grup ya da terör örgütlerine üyeliÄŸi, iltisakÄ± ya da bunlarla irtibatÄ± nedeniyle haklarÄ±nda idari iÅŸlem tesis edilenler ile aynÄ± nedenle suç soruÅŸturmasÄ± veya kovuÅŸturmasÄ± yürütülenlerin pasaportlarÄ± ilgili pasaport birimlerince iptal edilebilecek. Düzenlemeyle, nihai deÄŸerlendirmeye göre iptalinin gerektiÄŸi kanaati oluÅŸursa pasaport iptal edilecek.Emniyet Genel MüdürlüÄŸünün taÅŸra teÅŸkilatÄ±na 7 bin çarÅŸÄ± ve mahalle bekçiliÄŸi kadrosu ihdas edildi.