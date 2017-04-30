Ä°ÅŸte Ä°ki yeni KHK'nÄ±n detaylarÄ±

OHAL kapsamÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan iki yeni Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) dÃ¼n Resmi Gazetede yayÄ±nlandÄ±

OlaÄŸanüstü Hal KapsamÄ±nda BazÄ± Tedbirler AlÄ±nmasÄ± HakkÄ±nda 689 ve 690 sayÄ±lÄ± KHK'lar ile 731 kiÅŸi görevlerine iade edildi ve 5 dernek tekrar açÄ±ldÄ±.

En fazla görevden çÄ±karma 1127 kiÅŸi ile Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlardan oldu.

Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 478, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 141, Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 447 kiÅŸi ihraç edildi.

484 akademisyen de kamu görevinden alÄ±ndÄ±.

Son KHK'lardan yurt dÄ±ÅŸÄ±nda okuyan öÄŸrenciler de etkilendi. 16'sÄ± Ä°ngiltere'de, 36 tanesi ABD'de, diÄŸerleri Almanya, Hollanda ve Kanada'da olmak üzere olmak üzere 59 öÄŸrencinin bursu kesildi.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 216, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan da 201 kiÅŸi ihraç edildi.

Yeni KHK'lar kapsamÄ±nda kapatÄ±lan yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ± ise Van Ä°pekyolu Haber Gazetesi ile BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k, Demokrasi, Sosyalizm için YürüyüÅŸ Dergisi.

ÇarÅŸamba günü de 667 sayÄ±lÄ± KHK kapsamÄ±nda Fethullah Gülen Cemaati'nin emniyet teÅŸkilatÄ±ndaki yapÄ±lanmasÄ±yla baÄŸlantÄ±larÄ± olduÄŸu ÅŸüphesiyle 9.103 polis görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Son KHK'larla birlikte, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± görevinden alÄ±nan ya da uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 148 bini aÅŸtÄ±.

"KiÅŸilerin tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± türden programlara yer verilemez"

690 sayÄ±lÄ± KHK'da bir süredir kamuoyunda da tartÄ±ÅŸÄ±lan, hatta yasaklanmasÄ± için internette imza kampanyalarÄ± baÅŸlatÄ±lan evlilik programlarÄ±nÄ± da etkileyebilecek bir madde de yer alÄ±yor.

KHK'nÄ±n "Medya Hizmet SaÄŸlayÄ±cÄ±larla Ä°lgili Düzenlemeler" ile ilgili altÄ±ncÄ± bölümünde, Madde 60'a "Radyo ve televizyon yayÄ±n hizmetlerinde, arkadaÅŸ bulma amacÄ±yla kiÅŸilerin tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve/veya buluÅŸturulduÄŸu türden programlara, takviye edici gÄ±dalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatÄ±na aykÄ±rÄ± olarak saÄŸlÄ±k beyanÄ±yla satÄ±ÅŸÄ±na, pazarlanmasÄ±na ve/veya reklamÄ±na, sohbet, arkadaÅŸlÄ±k ve eÅŸ bulma hatlarÄ±nÄ±n ve hizmetlerinin tanÄ±tÄ±mÄ±na yer verilemez." ifadesi eklendi.