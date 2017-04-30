Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 30/04/2017 08:00

Ä°stanbul'da bu sabah dev operasyon baÅŸladÄ± o adresler arandÄ±

terÃ¶r operasyonu

Ä°stanbul'da sabahÄ±n erken saatlerinde birÃ§ok adrese yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendi

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü (TEM) ekipleri tarafÄ±ndan düzenlenen operasyonda 6 ÅŸüpheli yakalandÄ±.Vatan Caddesi'ndeki Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü binasÄ±ndan sabah saatlerinde hareket eden polis ekipleri kent genelindeki birçok adrese terör operasyonu düzenledi.Özel harekat polislerinin de destek verdiÄŸi operasyonda polis ekipleri, Zeytinburnu, BeÅŸtelsiz Mahallesi,103/3 Sokak'ta bulunan 4 katlÄ± bir binanÄ±n 3. katÄ±ndaki daireye baskÄ±n yaptÄ±. Dairede aramalar sürerken, özel harekat polisleri de dÄ±ÅŸarÄ±da güvenlik önlemi aldÄ±.Polis ekipleri, Esenler, KazÄ±m Karabekir Mahallesi 1045. Sokak'ta bir apartmanÄ±n giriÅŸ katÄ±ndaki bir daireye ve Maltepe Gülsuyu Mahallesi Deva Sokak'ta bir binaya da baskÄ±n düzenledi. Operasyonda 6 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

1 MayÄ±s Ä°ÅŸçi BayramÄ± kapsamÄ±nda toplanacak gruplarÄ±n içerisine girerek, taÅŸlÄ± sopalÄ± korsan gösteri eylemleri baÅŸlatarak gruplarÄ± bu yönde örgüt adÄ±na yönlendirecekleri deÄŸerlendirilen ÅŸüpheliler, Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alÄ±nmak üzere Vatan Caddesi'ndeki Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü yerleÅŸkesine götürüldü.

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