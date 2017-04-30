TÃ¼rkiye'de 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼ ilk ne zaman kutlandÄ±

Her yÄ±l 1 MayÄ±s'ta kutlanan Emek ve DayanÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼ OsmanlÄ± Devletinde ilk kez 1911, Ä°stanbul'da ise 1912 yÄ±lÄ±nda kutlandÄ±

ABD'nin Chicago kentinde iÅŸçilerin 1 MayÄ±s 1886'dan itibaren iÅŸ gününün 8 saat olmasÄ± için baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± mücadele 1889'da MilletlerarasÄ± Ä°ÅŸçi KardeÅŸliÄŸi TeÅŸkilatÄ±nÄ±n Paris Kongresi'nde "iÅŸçilerin ortak bayramÄ±" olarak kabul edildi.AmerikalÄ± iÅŸçilerin, 8 saatlik iÅŸ gününü kabul ettirmek için mücadelesi 1884'te baÅŸladÄ±. Chicago'da, Trade-Unions (Ä°ÅŸçi BirliÄŸi) Kongresi de 1 MayÄ±s 1886'dan itibaren normal iÅŸ gününün 8 saat olarak belirlenmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. AynÄ± gün ABD'nin büyük kentlerinde 5 binden fazla grev ilan edildi. Polisle grevciler arasÄ±nda çÄ±kan çatÄ±ÅŸmalarda bir iÅŸçi öldü, çok sayÄ±da iÅŸçi yaralandÄ±. 3 gün süren gösteriler sonrasÄ±nda sendikacÄ±lardan 4'ü idam, 4'ü aÄŸÄ±r hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1923'te "resmi" olarak kutlandÄ±

Dünyada 1890'lÄ± yÄ±llara uzanan Ä°ÅŸçi BayramÄ±, OsmanlÄ± Devleti sÄ±nÄ±rlarÄ±nda ilk olarak 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman iÅŸçilerince kutlanÄ±rken Ä°stanbul'daki ilk kutlama 1912 yÄ±lÄ±nda gerçekleÅŸti.

Birinci Dünya SavaÅŸÄ± ve KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ± nedeniyle ara verilen 1 MayÄ±s kutlamalarÄ±, uzun bir aradan sonra 1921'de yapÄ±ldÄ±. Türkiye Sosyalist FÄ±rkasÄ±nÄ±n (TSF) çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine Ä°stanbul iÅŸçileri mayÄ±sÄ±n birinci pazar günü tatil yaptÄ±.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler BirliÄŸi ile dostluk iliÅŸkileri çerçevesinde, Ankara'da 1 MayÄ±s 1922'de iÅŸçi bayramÄ± kutlandÄ±. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 MayÄ±s 1923'te resmi olarak iÅŸçi bayramÄ± kutlamalarÄ± yapÄ±ldÄ±.

Darbeler ve olaÄŸanüstü koÅŸullarla kimi zaman yasaklanan 1 MayÄ±s, DÄ°SK'in 1976 yÄ±lÄ±nda Taksim'de düzenlediÄŸi programla geniÅŸ kitlelerce kutlandÄ±.Bir yÄ±l sonra 1977'de yine Taksim MeydanÄ±'nda yapÄ±lan 1 MayÄ±s kutlamalarÄ±nda, meydandakilerin üzerine ateÅŸ açÄ±lmasÄ± nedeniyle 34 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

28 yÄ±l sonra tekrar resmi tatil ilan edildi

Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çÄ±karÄ±lan 1 MayÄ±s, 28 yÄ±l sonra Nisan 2009'da "Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.Bu kararÄ±n ardÄ±ndan 2 yÄ±l boyunca kutlamalar Türk-Ä°ÅŸ, Türkiye Kamu-Sen, DÄ°SK, Memur-Sen, Hak-Ä°ÅŸ ve KESK'in yanÄ± sÄ±ra sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin katÄ±lÄ±mÄ±yla Taksim'de ortak yapÄ±ldÄ±.Sonraki dönemde Taksim MeydanÄ±'nda kutlamalara izin verilmemesi nedeniyle bazÄ± iÅŸçi ve memur konfederasyonlarÄ± kutlamalarÄ±nÄ± Anadolu'daki ÅŸehirlere kaydÄ±rdÄ±.Bu yÄ±l 1 MayÄ±s'Ä±, Türk-Ä°ÅŸ Ankara'da, DÄ°SK ve KESK Ä°stanbul BakÄ±rköy'de, Memur-Sen Kütahya'da, Hak-Ä°ÅŸ Erzurum'da, Türkiye Kamu-Sen ise EskiÅŸehir'de kutlayacak.