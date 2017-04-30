CumhurbaÅŸkanÄ± zirve Ã¶ncesi Trump'a o soruyu soracak

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, NATO zirvesi Ã¶ncesi gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a Ã¶nemli bir soru soracak

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Türkiye'nin hava harekâtlarÄ± sonrasÄ± Suriye'deki silahlÄ± Kürt gücü Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) yanÄ±nda 'ABD bayraklarÄ±nÄ±n da dalgalanmasÄ±nÄ±' üzücü bulduÄŸunu söyledi. ErdoÄŸan, NATO zirvesi öncesi görüÅŸeceÄŸi ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a bu geliÅŸmeleri soracaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Reuters haber ajansÄ±, Türkiye ordusu ile YPG'nin birkaç gündür çatÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± haberleri üzerine Suriye'nin kuzeyindeki KamÄ±ÅŸlÄ± bölgesine konuÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.Türkiye medyasÄ±nda, ABD askerlerinin YPG ile "nöbet tuttuÄŸu" ve Suriye'ye yapÄ±lan hava harekâtÄ±nda ölen YPG'lilerin cenazesinde 'ABD askerlerinin olduÄŸu' yönünde haberler ve fotoÄŸraflar yer alÄ±yordu.

Hindistan ziyareti öncesi düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "YPG gibi bir terör örgütünün paçavralarÄ±nÄ±n olduÄŸu konvoy içinde, Amerika'nÄ±n bayraklarÄ±nÄ±n dalgalanmasÄ± bizleri ciddi manada üzmüÅŸtür" dedi.ErdoÄŸan Donald Trump'la 16-17 MayÄ±s tarihlerinde bir toplantÄ± yapacaklarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

ErdoÄŸan, "16'sÄ±nda yapacaÄŸÄ±mÄ±z ziyarette SayÄ±n BaÅŸkan'a [Donald Trump], 'Buyurun' diyeceÄŸiz, göstereceÄŸiz... Çünkü terörle mücadele eÄŸer ortak bir platformda yürümezse bugün bize yarÄ±n bir baÅŸkasÄ±na olacaktÄ±r, bunu paylaÅŸmamÄ±z lazÄ±m" dedi.

ABD'nin eski baÅŸkanÄ± Barack Obama döneminde baÅŸlayan bir "geleneÄŸin devam etmesi durumunda" hem ABD hem de bölgedeki ülkelerin sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan, sözlerine ÅŸöyle devam etti:

"Bizler de NATO'nun iki ortak ülkesi, stratejik müttefikler olarak bundan ciddi manada rahatsÄ±z olacaÄŸÄ±z. Her zaman söylediÄŸim gibi o zaman biz göbeÄŸimizi kendimiz keseceÄŸiz... Karaçok'ta ne olduysa, Sincar'da ne olduysa artÄ±k bunlara devam etmek durumunda kalacaÄŸÄ±z.

"'Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz.' derken bunu kastediyorum. Bütün oralardaki terör örgütlerine tarih vererek, haber vererek gidecek deÄŸiliz ama bilecekler ki, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri her an buralara gelebilir. Biz endiÅŸeyle yaÅŸamaktansa, onlar korkuyla yaÅŸasÄ±nlar."

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Cumartesi günü yaptÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka açÄ±klamada da, bölgedeki hava harekâtlarÄ±na tepki gösteren ülkelere cevaben, operasyonlarÄ±n devam edeceÄŸi mesajÄ±nÄ± vermiÅŸ ve "Vakti saati geldiÄŸinde ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz" demiÅŸti.

Suriye ve Irak'ta IÅžÄ°D ile tek gerçek mücadeleyi veren ülkenin de Türkiye olduÄŸunu ifade eden ErdoÄŸan, "Yani biz koskoca Amerika, bu kadar koalisyon güçleri ve Türkiye, biz el ele verelim, Rakka'yÄ± DEAÅž'a mezar ederiz. Bunlar kendilerine kaçacak delik ararlar. AynÄ± ÅŸekilde Musul, aynÄ± ÅŸekilde El Ambar, buralarda da bu mücadeleyi sürdürelim. EÄŸer bunu Irak'ta kendi hallerine bÄ±rakacak olursak sürekli kurban vermeye devam ederiz" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Kaynak: BBC Türkçe