Devletin zirvesi 1 MayÄ±s'Ä± bÃ¶yle kutladÄ±

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ nedeniyle siyasetin liderleri mesaj yayÄ±nladÄ±

Devletin zirvesi, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü'nü yayÄ±mladÄ±klarÄ± mesajlarla kutladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, mesajÄ±nda "Toplumun her kesiminin görüÅŸlerini demokratik platformlarda dile getirmesinden memnuniyet duyuyoruz" dedi.

SorunlarÄ±n diyalog ve uzlaÅŸÄ± ile çözülmesi gerektiÄŸine vurgu yapan ErdoÄŸan, açÄ±klamasÄ±nda "EmeÄŸi, alÄ±n terini ve helal kazancÄ± yücelten, üretimde ve paylaÅŸÄ±mda adaleti savunan bir anlayÄ±ÅŸÄ±n temsilcileri olarak, ülkemizin mutlu ve müreffeh geleceÄŸine yürüyüÅŸünde çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ±n emeklerinin tam karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almalarÄ±na, çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesine, hak ettikleri yaÅŸam standardÄ±na kavuÅŸmalarÄ±na büyük önem veriyoruz" ifadelerini kullandÄ±.

ErdoÄŸan, "1 MayÄ±s'Ä±n barÄ±ÅŸ ve kardeÅŸliÄŸin egemen olduÄŸu, provokasyonlardan uzak bir bayram havasÄ±nda kutlanmasÄ±nÄ± temenni ediyorum" dedi.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, mesajÄ±nda toplumsal barÄ±ÅŸ ve saÄŸduyu çaÄŸrÄ±sÄ± yaparak, "1 MayÄ±slarÄ±n bütün dünyada ve ülkemizde toplumsal barÄ±ÅŸÄ± ve saÄŸduyuyu güçlendiren bir bayram olarak yer almasÄ± en içten temennimizdir. ÇalÄ±ÅŸma hayatÄ±ndaki sorunlarÄ±n diyalog ve iÅŸbirliÄŸi içerisinde çözüme kavuÅŸmasÄ± ile ülkemizdeki demokratik güven ve istikrar ortamÄ±nÄ±n daha da güçleneceÄŸine yürekten inanÄ±yorum" dedi.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ise 1 MayÄ±s mesajÄ±nda hükümeti eleÅŸtirdi.

"EmeÄŸin üzerinde baskÄ± her geçen gün artÄ±yor" diyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, mesajÄ±nda "mühürsüz pusula" tartÄ±ÅŸmasÄ±na da atÄ±fta bulunarak "YSK kararÄ± ne olursa olsun herkes biliyor ki ‘HayÄ±r’ kazandÄ±. Bu nedenle 1 MayÄ±s, haksÄ±zlÄ±ÄŸa, eÅŸitsizliÄŸe, adaletsizliÄŸe ve baskÄ±lara karÅŸÄ± 16 Nisan’da gösterdiÄŸimiz dayanÄ±ÅŸmayla bütünleÅŸmelidir” dedi.