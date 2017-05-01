1 MayÄ±s'ta bankalar ve kargo ÅŸirketleri Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor mu

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n resmi tatil olmasÄ±nÄ±n Ã¼zerine vatandaÅŸlar banka ve kargo ÅŸirketlerinin aÃ§Ä±k olup olmayacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyor

Kargo ÅŸirketlerinin çalÄ±ÅŸma saatleri, diÄŸer kurumlara göre farklÄ±lÄ±k göstermektedir. KurumlarÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± karara göre tatil günlerinde il ve ilçelerdeki bazÄ± ÅŸubelerin kapalÄ± olmasÄ± durumuyla karÅŸÄ±laÅŸabilir. Bu durumla ilgili en saÄŸlÄ±klÄ± bilgi, kargo ÅŸirketlerinin çaÄŸrÄ± merkezi üzerinden alÄ±nmalÄ±dÄ±r.

1 MAYIS'TA BANKALAR ÇALIÅžIYOR MU?

1 MayÄ±s'Ä±n resmi tatil olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla banka ÅŸubelerinin tamamÄ± kapalÄ± olacak. Ä°nternet üzerinden gerçekleÅŸtirilecek olan EFT iÅŸlemleri ise bir sonraki mesai gününde iÅŸleme alÄ±nacak. DolayÄ±sÄ±yla hesap iÅŸlemleri ve ödemelerin aktarÄ±lmasÄ±, 2 MayÄ±s SalÄ± günü saat 08.00 itibariyle gerçekleÅŸtirilebilecek.