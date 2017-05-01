1 MayÄ±s'ta noter ve PTT aÃ§Ä±k mÄ±

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n resmi tatil olmasÄ±nÄ±n Ã¼zerine vatandaÅŸlar PTT ve noterlerin aÃ§Ä±k olup olmayacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyor

1 MayÄ±s'Ä±n resmi tatil olmasÄ± ve PTT ve noter gibi kurumlarÄ±n resmi kurum niteliÄŸinde çalÄ±ÅŸmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla iÅŸlemler bir sonraki iÅŸ günü olan salÄ± günü görülecek. PTT üzerinden isme özel olarak gelen havaleler, 02 MayÄ±s SalÄ± günü itibariyle çekilebilecek. Noter satÄ±ÅŸlarÄ± ve tasdik iÅŸlemleri ise yine ayÄ±n ilk iÅŸ günü olan 02 MayÄ±s SalÄ± günü gerçekleÅŸtirilecek.