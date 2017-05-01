Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/05/2017 10:33

1 MayÄ±s'ta noter ve PTT aÃ§Ä±k mÄ±

ptt

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n resmi tatil olmasÄ±nÄ±n Ã¼zerine vatandaÅŸlar PTT ve noterlerin aÃ§Ä±k olup olmayacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyor

1 MayÄ±s'Ä±n resmi tatil olmasÄ± ve PTT ve noter gibi kurumlarÄ±n resmi kurum niteliÄŸinde çalÄ±ÅŸmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla iÅŸlemler bir sonraki iÅŸ günü olan salÄ± günü görülecek. PTT üzerinden isme özel olarak gelen havaleler, 02 MayÄ±s SalÄ± günü itibariyle çekilebilecek. Noter satÄ±ÅŸlarÄ± ve tasdik iÅŸlemleri ise yine ayÄ±n ilk iÅŸ günü olan 02 MayÄ±s SalÄ± günü gerçekleÅŸtirilecek.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
banka ve kargo ÅŸirketi

1 MayÄ±s'ta bankalar ve kargo ÅŸirketleri Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor mu

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n resmi tatil olmasÄ±nÄ±n Ã¼zerine vatandaÅŸlar banka ve kargo ÅŸirketlerinin aÃ§Ä±k olup olmayacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyor

1 mayÄ±s

Devletin zirvesi 1 MayÄ±s'Ä± bÃ¶yle kutladÄ±

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ nedeniyle siyasetin liderleri mesaj yayÄ±nladÄ±

evlilik programlarÄ±

RTÃœK'ten evlilik programlarÄ±yla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama yasaklanmadÄ±

Radyo ve Televizyon Ãœst Kurulu (RTÃœK) yetkilileri tarafÄ±ndan evlilik programlarÄ± hakkÄ±nda Ã¶nemli aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±