Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/05/2017 12:50

Son dakika BakÄ±rkÃ¶y'de olay Ã§Ä±ktÄ± Polis ateÅŸ aÃ§tÄ±

polis

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± BakÄ±rkÃ¶y'de bir grubun bariyerleri devirmesinin ardÄ±ndan polis havaya ateÅŸ aÃ§tÄ±

BakÄ±rköy'de arama noktasÄ±nda üzerini aratmak istemeyen ve yasa dÄ±ÅŸÄ± örgüt pankartlarÄ± taÅŸÄ±yan bir grup ile polis arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±. YaÅŸanan arbedenin ardÄ±ndan polis ekipleri bazÄ± grup üyelerini gözaltÄ±na aldÄ±.

POLÄ°S HAVAYA ATEÅž AÇARAK GRUBU DAÄžITTI

ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na tepki gösteren grup üyeleri bariyerleri yÄ±kmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Polis ise havaya ateÅŸ açarak grubu bariyerlerden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. ArdÄ±ndan polis ekipleri bariyerlerin açÄ±lan kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± kapatarak durumu kontrol altÄ±na aldÄ±.

BAKIRKÖY'DE KALABALIK ARTIYOR

Ä°stanbul'daki 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü kutlamalarÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± BakÄ±rköy Halk PazarÄ±'na Ä°ncirli Caddesi üzerinden yürüyecek gruplarÄ±n toplanmalarÄ± artarak devam ediyor. Kutlamalara katÄ±lan çeÅŸitli siyasi partiler, emek örgütleri, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve sendikalarÄ±n temsilcileri '1 MayÄ±s' mesajlarÄ±nÄ± attÄ±klarÄ± sloganlar ve açtÄ±klarÄ± pankartlarla veriyor. Mesajlar, baÅŸta çalÄ±ÅŸma hayatÄ± olmak üzere emek, kadÄ±n cinayetleri, taÅŸeronlaÅŸma, sÄ±nÄ±f bilinci, referandum sonuçlarÄ±, emek ve iÅŸ cinayetleri gibi konular oldu.

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istanbulda 1 mayÄ±s

Ä°stanbul'da 1 MayÄ±s gÃ¶zaltÄ±larla devam ediyor

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼nde Taksim'de kutlama yapÄ±lmasÄ± yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±. Polis kent genelinde yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±

pankart

1 MayÄ±s'ta gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ uygulama Alana girecek pankartlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ± Ã§ekiliyor

BakÄ±rkÃ¶y'de dÃ¼zenlenen 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±nda polisler yeni bir uygulama baÅŸlattÄ±. Alana girecek olan pankartlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± amirlerine gÃ¶nderen polisler, onay gelirse iÃ§eri alÄ±yor

banka ve kargo ÅŸirketi

1 MayÄ±s'ta bankalar ve kargo ÅŸirketleri Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor mu

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n resmi tatil olmasÄ±nÄ±n Ã¼zerine vatandaÅŸlar banka ve kargo ÅŸirketlerinin aÃ§Ä±k olup olmayacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyor