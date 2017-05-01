1 MayÄ±s'ta gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ uygulama Alana girecek pankartlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ± Ã§ekiliyor

BakÄ±rkÃ¶y'de dÃ¼zenlenen 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±nda polisler yeni bir uygulama baÅŸlattÄ±. Alana girecek olan pankartlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± amirlerine gÃ¶nderen polisler, onay gelirse iÃ§eri alÄ±yor

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü kapsamÄ±nda Ä°stanbul'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Taksim ve çevresinde arttÄ±rÄ±lan güvenlik önlemleri neticesinde, meydana çÄ±kan çevre yollar 05.00 itibariyle trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Sabah saatlerinde Taksim MeydanÄ±'nda pankart açÄ±p slogan atan 2 kadÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. DiÄŸer taraftan BakÄ±rköy Ä°ncirli Caddesi, BeÅŸiktaÅŸ, KabataÅŸ ve Karaköy iskeleleri, Avrupa YakasÄ±'ndan Anadolu YakasÄ±'na, Anadolu YakasÄ±'ndan Avrupa YakasÄ±'na deniz motoru seferleri, Taksim-Karaköy arasÄ± çalÄ±ÅŸan Tünel seferleri, Taksim-KabataÅŸ arasÄ± çalÄ±ÅŸan füniküler seferleri, YenikapÄ±-HacÄ±osman metro hattÄ± üzerinde bulunan Taksim, ÅžiÅŸhane, Osmanbey metro istasyonlarÄ± da kapatÄ±lan güzergahlar arasÄ±nda yer aldÄ±.

Ä°ÅŸte dakika dakika geliÅŸmeler:

SAAT 12.06:

BeÅŸiktaÅŸ'ta 1 MayÄ±s nedeniyle polisin yoÄŸun güvenlik önlemi devam ederken, 10 kiÅŸilik bir grup meydana yakÄ±n bir noktada pankart açarak oturma eylemi yaptÄ±. Eylemciler polisin "daÄŸÄ±lÄ±n" uyarÄ±sÄ±na uymayÄ±nca müdahale gecikmedi. Grup üyeleri polis tarafÄ±ndan yaka paça gözaltÄ±na alÄ±narak polis merkezine götürüldü. Bölgede polisin tedbirleri devam ediyor.

SAAT 11.40:

BeÅŸiktaÅŸ Kartal heykeli önünde toplanan bir grup, 1 MayÄ±s ile ilgili pankart açÄ±p sloganlar attÄ±. Gruba polis müdahale etti. Yaka paça gözaltÄ±na alÄ±nan grup üyeleri polis minibüsüne götürüldü.

SAAT 11.28:

ÅžiÅŸli Esentepe Büyükdere Caddesi'nde toplanan yaklaÅŸÄ±k 300 kiÅŸilik grup, Taksim'e yürümek istedi. YürüyüÅŸe izin vermeyen polis, grubu önce uyardÄ±. Ancak yürüyüÅŸte Ä±srar eden göstericiler polisin uyarÄ±larÄ±na aldÄ±rmadÄ±. Bunun üzerine polis ekipleri göstericilere boyalÄ± mermilerle müdahale etti. Ara sokaklara kaçan eylemcilerle polis arasÄ±nda, uzun süre kovalamaca yaÅŸandÄ±. Ara sokaklarda çok sayÄ±da eylemci gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polisle göstericiler arasÄ±nda kovalamaca sürüyor.

SAAT 11.10:

Talimhane Caddesi'nden "YaÅŸasÄ±n 1 MayÄ±s" ve "Meydanlar halka kapatÄ±lamaz" diye slogan atarak meydana gelen grup "Taksim yasaÄŸÄ±na hayÄ±r, yaÅŸasÄ±n 1 MayÄ±s" yazÄ±lÄ± pankart açtÄ±. Polisle, pankartÄ± vermek istemeyen grup arasÄ±nda bir süre arbede yaÅŸandÄ±. Polis göstericileri daha sonra yaka paça gözaltÄ±na aldÄ±. Bu sÄ±rada bir gösterici ile polisin, aynÄ± copunu çektiÄŸi görüldü. GözaltÄ±na alÄ±nanlardan bazÄ±larÄ± slogan atmaya devam etti. Polis aracÄ±na bindirilen eylemciler emniyete götürüldü.

BEÅžÄ°KTAÅž'TAN TAKSÄ°M'E YÜRÜMEK Ä°STEYEN GRUBA MÜDAHALE

SAAT 10:00:

BeÅŸiktaÅŸ'tan Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Barbaros BulvarÄ±'nda toplanan yaklaÅŸÄ±k 30 kiÅŸilik grup, önce BeÅŸiktaÅŸ MeydanÄ±'na, ardÄ±ndan da Taksim'e yürümek istedi. Grubu uyaran polis, yürüyüÅŸe izin vermeyeceklerini belirtti. Buna raÄŸmen yürümekte Ä±srar eden gruba polis müdahale etti. GözaltÄ±na alÄ±nan göstericiler, çevik kuvvet minibüsüne götürüldü. Bu sÄ±rada bazÄ± göstericilerin polise direndiÄŸi göründü. BeÅŸiktaÅŸ'ta gerginlik sürüyor.

GÖRÜLMEMÄ°Åž UYGULAMA

SAAT 09:50:

BakÄ±rköy'deki 1 MayÄ±s kutlamalarÄ±na katÄ±lanlar daha önce alÄ±ÅŸÄ±k olmadÄ±klarÄ± bir kontrolden geçiriliyor. Kutlama için arama noktasÄ±na gelenler görevli polis tarafÄ±ndan aramadan geçiriliyor. Daha sonra görevli sivil polis memurlarÄ± akÄ±llÄ± telefonlarla alana sokulan her pankart ve dövizi fotoÄŸraflÄ±yor. Bazen polisler bazen de 1 MayÄ±s katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± pankart ve dövizleri açarak polis memurunun fotoÄŸraf çekmesine yardÄ±mcÄ± oluyor. Kontrolden geçen pankart ve dövizlerin fotoÄŸraflarÄ± polis tarafÄ±ndan amirlerine gönderiliyor. Onay alan ve kayda geçen pankart ve dövizlerin içeri alÄ±nmasÄ±na izin veriliyor.

SAAT 09:30:

Ä°stiklal Caddesi üzerinde de iki kiÅŸi pankart açarak slogan atmaya baÅŸladÄ±. Polis ekipleri hemen ÅŸahÄ±slara müdahale etti. ÅžahÄ±slar polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±narak, polis merkezine götürüldü.

VAPUR VE MOTOR SEFERLERÄ°NDE Ä°PTALLER

SAAT 09:15:

KadÄ±köy'den BeÅŸiktaÅŸ, KabataÅŸ ve Karaköy iskelelerine vapur seferleri iptal edildi. AyrÄ±ca aynÄ± yerlere deniz motoru seferleri de yapÄ±lmÄ±yor. KadÄ±köy'de bulunan iskeleler ve çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldÄ±.

KUTLAMAYA HORONLARLA BAÅžLADILAR

SAAT 09:10:

Ä°stanbul'daki 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü kutlamalarÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± BakÄ±rköy Halk PazarÄ± çevresinde hareketlilik baÅŸladÄ±.KutlamalarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± alana yapÄ±lacak yürüyüÅŸ güzergahlarÄ±ndan biri Ä°ncirli Caddesi. BazÄ± siyasi partiler ile emek örgütleri üyeleri trafiÄŸe de kapatÄ±lan Ä°ncirli Caddesi'nde belirlenen noktalarda erken saatlerden itibaren toplanmaya baÅŸladÄ±. Bayrak ve flamalarÄ±nÄ± hazÄ±rlayan gruplar zaman zaman çalÄ±nan müzikler eÅŸliÄŸinde horon teperek eÄŸlendi. Polisin yoÄŸun güvenlik önlemi aldÄ±ÄŸÄ± Ä°ncirli Caddesi üzerinde arama kontrol noktalarÄ± oluÅŸturuldu.

2 GÖZALTI VAR

Taksim MeydanÄ±'nda pankart açarak slogan atan iki kadÄ±n, polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. KadÄ±nlarÄ±n uzun süre polislere direndiÄŸi görüldü.

MEYDANA ÇIKAN YOLLAR ARAÇ TRAFÄ°ÄžÄ°NE KAPATILDI

Güvenlik önlemleri kapsamÄ±nda Taksim'e çÄ±kan yollar saat 05.00'ten itibaren kademeli olarak trafiÄŸe kapatÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Araçlar ise daha önceden belirlenen diÄŸer güzergahlara yönlendirildi.

Ä°ÅžTE TRAFÄ°ÄžE KAPATILAN CADDELER

Etkinliklerde alÄ±nacak emniyet tedbirleri kapsamÄ±nda saat 05.00'ten itibaren BakÄ±rköy ilçesinde Ä°ncirli Caddesi, Olgunlar Sokak, Ä°smail Erez BulvarÄ±, Ekrem Kurt BulvarÄ±, Fikret YüzatlÄ± Caddesi, Bahçesaray Sokak, Sayfiye Sokak, Pembeay Sokak, Pelinli Sokak ve AkÄ±l Hastanesi Caddesi trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.

Ä°lçede alternatif güzergah olarak, D-100 Kuzey Güney, Sahil Kennedy, Yüce Tarla, Ä°skele, Prof. Turan GüneÅŸ, Karabal ve Dr. Tevfik SaÄŸlam caddeleri kullanÄ±lÄ±yor.