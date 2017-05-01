Ä°stanbul'da 1 MayÄ±s gÃ¶zaltÄ±larla devam ediyor

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼nde Taksim'de kutlama yapÄ±lmasÄ± yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±. Polis kent genelinde yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±

Çelik bariyerlerle kapatÄ±lan meydana kimse alÄ±nmÄ±yor.BeÅŸiktaÅŸ, KabataÅŸ ve Karaköy iskeleleri, Avrupa YakasÄ±'ndan Anadolu YakasÄ±'na, Anadolu YakasÄ±'ndan Avrupa YakasÄ±'na deniz motoru seferleri, Taksim-Karaköy arasÄ± çalÄ±ÅŸan Tünel seferleri, Taksim-KabataÅŸ arasÄ± çalÄ±ÅŸan füniküler seferleri, YenikapÄ±-HacÄ±osman metro hattÄ± üzerinde bulunan Taksim, ÅžiÅŸhane, Osmanbey metro istasyonlarÄ± da saat 05.00'ten itibaren kapatÄ±ldÄ±.

Bu arada Barbaros BulvarÄ±'nda toplanan yaklaÅŸÄ±k 30 kiÅŸilik grup, önce BeÅŸiktaÅŸ MeydanÄ±'na, ardÄ±ndan da Taksim'e yürümek istedi. Polis gruba müdahale etti ve eylemciler gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Taksim'e yürümek isteyen bazÄ± gruplar da Zincirlikuyu'dan ÅžiÅŸli yönüne yürümeye çalÄ±ÅŸÄ±nca polis eylemcilere gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.

Ä°stanbul ValiliÄŸi, saat 13.38 itibariyle 207 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Valilik, 40 molotof kokteyli, 17 el bombasÄ± ve 176 havai fiÅŸeÄŸin ele geçirildiÄŸini ifade etti.

Hukuk örgütlerinin kurduÄŸu 1 MayÄ±s Kriz MasasÄ± ise gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n ters kelepçeyle tutulduÄŸunu belirtti.

ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubu, ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi, KatÄ±lÄ±mcÄ± Avukatlar, Özgürlükçü Hukukçular Platformu ve Özgürlükçü ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar'Ä±n oluÅŸturduÄŸu 1 MayÄ±s Kriz MasasÄ±, üç avukatÄ±n da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

BakÄ±rköy'de gruplar toplanÄ±yor

Taksim MeydanÄ±, Mecidiyeköy, Saraçhane, Dolmabahçe MeydanÄ±, KadÄ±köy Ä°skele MeydanÄ±, BakÄ±rköy Halk PazarÄ±, BakÄ±rköy Meydan ve civarÄ±ndaki helikopter uçuÅŸlarÄ±na da müsaade edilmiyor.

BakÄ±rköy Halk PazarÄ± alanÄ±ndaki kutlamalar ve miting nedeniyle polis geniÅŸ güvenlik önlemleri aldÄ±.

Miting alanÄ±na çÄ±kan bazÄ± yollar ise demir bariyerlerle trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±.

Mitinge katÄ±lmak isteyenler buralarda oluÅŸturulan kontrol noktalarÄ±ndan aranarak içeri alÄ±nÄ±yor.

Kaynak: BBC Türkçe