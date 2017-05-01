1 MayÄ±s'Ä±n bilanÃ§osu aÃ§Ä±klandÄ±

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nde Ä°stanbul'da yapÄ±lan operasyonlarda 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü kapsamÄ±nda yaÅŸananlara iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, "ÅžiÅŸli, BeyoÄŸlu, BeÅŸiktaÅŸ, Sultangazi, KaÄŸÄ±thane ve BakÄ±rköy ilçelerinde 139 kiÅŸi izinsiz yürüyüÅŸ yapmaktan, 17 kiÅŸi pankart açmaktan, 3 kiÅŸi yol kapatma amacÄ±yla zincir taÅŸÄ±maktan, 3 kiÅŸi taÅŸkÄ±nlÄ±k çÄ±kartmaktan, 3 kiÅŸi havai fiÅŸek ve flama taÅŸÄ±maktan olmak üzere toplam 165 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±." denildi. AçÄ±klama ÅŸöyle devam etti: "Terör örgütleri adÄ±na yapÄ±lacak korsan gösteri ve ÅŸiddet eylemlerinin önlenmesine yönelik ÅžiÅŸli, BeyoÄŸlu ve BeÅŸiktaÅŸ ilçelerinde dün ve bugün yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarda 85 molotof kokteyli, 3 havai fiÅŸek, 95 tane boya dolu ÅŸiÅŸe ile yüz kapama maskesi ve flamalar ele geçirilmiÅŸtir.Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri tarafÄ±ndan, 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma Günü kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda toplanacak gruplarÄ±n içerisine girerek taÅŸlÄ±-sopalÄ± korsan gösteri eylemleri baÅŸlatarak gruplarÄ± bu yönde terör örgütleri adÄ±na yönlendirecekleri deÄŸerlendirilen kiÅŸilerin yakalanmasÄ±na yönelik yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar sonrasÄ±nda; BeyoÄŸlu, Zeytinburnu, Esenler ve Maltepe Ä°lçelerinde yapÄ±lan 3 operasyonda 18 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±."