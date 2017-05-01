BoÄŸazdan geÃ§en Rus savaÅŸ gemisinde askerler silahla nÃ¶bet tuttu

Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§en Rus savaÅŸ gemisine ahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± gemi ve deniz polisi eÅŸlik ederken, gemideki askerler silahla bekledi

Rus DonanmasÄ±'na ait 152 borda numaralÄ± "Nikolay Filchenkov" isimli savaÅŸ gemisi saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doÄŸru açÄ±ldÄ±. Geminin geçiÅŸi esnasÄ±nda güvenlik önlemleri kapsamÄ±nda, denizden Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± gemi ve deniz polisi eÅŸlik etti.

KAR MASKERLÄ° ASKERLER NÖBET TUTTU

SavaÅŸ gemisinin boÄŸazdan geçiÅŸi sÄ±rasÄ±nda güverteye çÄ±kan mürettebatÄ±n sahili izlediÄŸi görüldü. Geminin diÄŸer bölümlerinde ise eli silahlÄ± bir grup maskeli askerin ise nöbet beklediÄŸi gözlendi. Karadeniz'den giriÅŸ yapan gemi yaklaÅŸÄ±k 1 buçuk saatte Ä°stanbul BoÄŸazÄ±ndan geçiÅŸini tamamlayarak Marmara Denizi'ne doÄŸru açÄ±ldÄ±.