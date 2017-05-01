YayÄ±mlanan KHK ile evlilik programlarÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ± mÄ± kaldÄ±rÄ±lmadÄ± mÄ±

DÃ¼n yayÄ±mlanan 2 KHK'nÄ±n ardÄ±ndan evlilik programlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± sÃ¶yleniyordu ancak RTÃœK'ten bir aÃ§Ä±klama geldi

OHAL kapsamÄ±nda 690 sayÄ±lÄ± KHK ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK) Kanunu'nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸin ardÄ±ndan evlilik programlarÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili RTÜK'ten açÄ±klama geldi.Gazete Habertürk'ten Aykut YÄ±lmaz'Ä±n haberine göre kurum yetkilileri, evlilik programlarÄ±nÄ±n yasaklanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak bu ve diÄŸer programlarda yaÅŸanacak yayÄ±n ihlallerinin bundan böyle lisans iptaline kadar yaptÄ±rÄ±mlara tabi olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

YAYIN Ä°LKELERÄ° 8. MADDE Ä°LE DÜZENLENÄ°YOR

TV ve radyolarÄ±n uymasÄ± gereken yayÄ±n hizmetleri ilkeleri, kanunun 8. maddesinde düzenleniyor. Söz konusu maddede, televizyon lisans iptali sadece a, b ve d fÄ±kralarÄ±nda yer alan "devletin varlÄ±k ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, toplumda kin ve nefret duygularÄ± oluÅŸturma, terör eylemleri ve örgütlerini övme" konularÄ±yla sÄ±nÄ±rlÄ±ydÄ±.

EKRAN KARARTMA VE LÄ°SANS Ä°PTALÄ° UYGULANACAK

KHK ile yapÄ±lan düzenlemeleri deÄŸerlendiren RTÜK üyesi Ä°smet DemirdöÄŸen evlilik programlarÄ± ile ilgili zaman zaman RTÜK'te yaptÄ±rÄ±m kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak ÅŸöyle konuÅŸtu: "Ancak biz RTÜK üyeleri olarak, evlilik programlarÄ±na yönelik düzenlemenin hazÄ±rlanma aÅŸamasÄ±nÄ±n hiçbir yerinde yokuz. Burada evlilik programlarÄ± ile mücadele adÄ± altÄ±nda ne yazÄ±k ki televizyonlar ekran karatma ve lisans iptali tehdidi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. YayÄ±ncÄ±lÄ±k cesaret isteyen bir iÅŸ haline gelmiÅŸtir."