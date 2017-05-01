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BeÅŸiktaÅŸ'tan Taksim'e yÃ¼rÃ¼mek isteyen gruba polis mÃ¼dahalesi

polis mÃ¼dahalesi

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼'nde BeÅŸiktaÅŸ'tan Taksim'e yÃ¼rÃ¼mek isteyen 30 kiÅŸilik grup polisin mÃ¼dahalesiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'tan Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Barbaros BulvarÄ±'nda toplanan yaklaÅŸÄ±k 30 kiÅŸilik grup, BeÅŸiktaÅŸ Meydana, ardÄ±ndan da Taksim'e yürümek istedi. Grubu uyaran polis, yürüyüÅŸe izin vermeyeceklerini belirtti. Buna raÄŸmen yürümekte Ä±srar eden gruba polis müdahale etti. GözaltÄ±na alÄ±nan göstericiler, çevik kuvvet minibüsüne götürüldü. Bu sÄ±rada bazÄ± göstericilerin polise direndiÄŸi göründü. BeÅŸiktaÅŸ'ta gerginlik sürüyor.

 
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