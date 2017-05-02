NATO TÃ¼rkiye'de Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve demokrasi iÃ§in sesini yÃ¼kseltmeli

Times gazetesinde yer alan baÅŸyazÄ±da bugÃ¼n NATO'ya Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve demokrasi iÃ§in sesini yÃ¼kseltme" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

Times'Ä±n baÅŸyazÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸlÄ±ÄŸÄ±, "Giderek geniÅŸleyen bir tasfiye".

BaÅŸyazÄ± BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM); Türkiye'de polislerini, kamu görevlilerin ve muhalefete sempati duymakla suçlanan kiÅŸilerin topluca gözaltÄ±na alÄ±nmalarÄ± ile "bir korku iklimi yaratÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" tespitiyle baÅŸlÄ±yor.

Times, BM'nin sÄ±k sÄ±k BatÄ±lÄ± ülkeleri deÄŸerlendirirken çifte standart uygulamakla suçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±yor. Gazeteye göre örgütün Türkiye ile ilgili son tespitleri ise yetersiz bile sayÄ±labilir.

'Paranoyakça tepkilere iÅŸaret'

BaÅŸyazÄ± ÅŸöyle devam ediyor:

"Gizemli Gülen hareketinin organize ettiÄŸi iddia edilen geçen yÄ±lki darbe giriÅŸimi sonrasÄ± 40 binden fazla kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 100 bin kiÅŸi görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. SÄ±rf bu rakamlar bile düÅŸmanlarÄ±nÄ± ezmenin ve herhangi bir potansiyel siyasi muhalefeti ortadan kaldÄ±rmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra, kendisini çok geniÅŸ yetkilerle ödüllendirmekte de kararlÄ± bir CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n paranoyakça tepkilere iÅŸaret ediyor. Öyle ki, kiÅŸisel yetkisi üzerinde gelecekte hiçbir kontrol mekanizmasÄ± olmayacak, kimseye farklÄ± düÅŸünme fÄ±rsatÄ± verilmeyecek."

Times daha sonra Türkiye'de son referandum sonrasÄ± ikinci bir tasfiyeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yaklaÅŸÄ±k 14 bin polisin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ya da görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.

'Stalin ve Hitler' benzetmesi

"Binlerce polis de hapiste. Sadakatleri sorgulanan ve sadece Gülencilere sempati beslendiklerinden ÅŸüphelenilen öÄŸretmenlere, askerlere, yargÄ±çlara, gazetecilere ve kamu görevlilerine katÄ±ldÄ±lar" diyor gazete ve ekliyor:

"Åžiddet içeren bir olayÄ± kullanarak tasfiye ardÄ±na tasfiyeye giriÅŸmek, hesaplaÅŸmak, baÄŸÄ±msÄ±z sesleri sindirmek sÄ±k sÄ±k mutlak güç peÅŸindeki diktatörlerin baÅŸvurduklarÄ± bir taktik olmuÅŸtur.

"Stalin, Sergey Kirov'un 1934'te suikast sonucu öldürülmesinin ardÄ±ndan tasfiyelerine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Hitler de bir yÄ±l önce Reichstag yangÄ±nÄ± sonrasÄ± hÄ±zla, binlerce muhalifinin tutuklanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak yasayÄ± hÄ±zla meclisten geçirmiÅŸti."

Hindistan gezisini sürdüren CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± referandum sonrasÄ± çok az AvrupalÄ± liderin kutladÄ±ÄŸÄ± da ekleniyor yazÄ±da.

'SayÄ±n ErdoÄŸan'Ä±n BatÄ±lÄ± müttefikleri de onu terk ediyor'

Times, baÅŸyazÄ±sÄ±nÄ± ÅŸu satÄ±rlarla noktalÄ±yor:

"Stalin gibi SayÄ±n ErdoÄŸan da da stratejik sabrÄ± olan bir adam. DüÅŸmanlarÄ±nÄ± tek tek ortadan kaldÄ±rÄ±yor: Önce kendisini Kemalist laikliÄŸin koruyucusu olarak gören ve bir zamanlar çok güçlü olan orduyu, sonra ailesine yönelik yolsuzluk suçlamalarÄ±nÄ± haberleÅŸtiren gazetecileri, sonra da Gülen hareketinin gizemli Ä°slamcÄ±larÄ± ile ancak çok uzaktan baÄŸlantÄ±lÄ± olabilecek herkesi...Åžimdiye dek tüm geliÅŸmeler ErdoÄŸan'Ä±n iÅŸine yaradÄ±.

"Ancak tehlikeler de var. ArtÄ±k Türkiye'deki yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±lar gergin. ParalarÄ± kesiliyor. DÄ±ÅŸ turizmdeki feci düÅŸüÅŸ de cabasÄ±. Kürt ayrÄ±lÄ±kçÄ±lar ve Ä°slamcÄ±lar yeni saldÄ±rÄ±lar planlÄ±yor. Ve SayÄ±n ErdoÄŸan'Ä±n BatÄ±lÄ± müttefikleri de onu terk ediyor. Åžu ana dek sadece NATO eleÅŸtiriden kaçÄ±narak geri planda durdu. Ancak artÄ±k NATO'nun, ittifakÄ±n kalbinde olmasÄ± gereken özgürlük ve demokrasi için sesini yükseltmesinin vakti geldi."