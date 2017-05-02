Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 02/05/2017 13:49

Ä°BB Wikipedia kurucusunu o etkinliÄŸin davetli listesinden Ã§Ä±karttÄ±

Wikipedia kurucusu Jimmy Wales

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, World Cities Expo adlÄ± etkinliÄŸi iÃ§in Wikipedia kurucusu Jimmy Wales'i davetli listesinden Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi, Wikipedia kurucusu Jimmy Wales'i, "World Cities Expo EtkinliÄŸi" davetli listesinden çÄ±kardÄ±. Belediyenin BasÄ±n DanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, "World Cities Expo EtkinliÄŸi" davetli listesinden çÄ±kartÄ±lmÄ±ÅŸ olup karar kendisine iletilmiÅŸtir." ifadelerine yer verildi.

ETKÄ°NLÄ°K 15-18 MAYIS'TA

YakÄ±n geleceÄŸin kent modeline yön verecek "World Cities Expo Ä°stanbul 2017", akÄ±llÄ± ÅŸehirler konusunda dünyada öncü kurum, kuruluÅŸ ve ülkelerin katÄ±lÄ±mÄ±yla, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan 15-18 MayÄ±s'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Ä°stanbul, bu etkinlikle akÄ±llÄ± ÅŸehirler konusunda tüm dünyadan öncü kurum, kuruluÅŸ ve ülkelerin katÄ±lÄ±mÄ±yla, geleceÄŸin ÅŸehirleÅŸmesi ve teknolojisine de köprü olacak.

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