Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 02/05/2017 14:06

Afrin bÃ¶lgesinden sÄ±nÄ±r karakoluna saldÄ±rÄ±lar arttÄ± Duvarlar Ã¶rÃ¼lÃ¼yor

afrin bÃ¶lgesi

Suriye'nin YPG kontrolÃ¼ndeki Afrin bÃ¶lgesinden sÄ±nÄ±r karakoluna yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar artÄ±nca Ã¶rÃ¼len duvarlara hÄ±z verildi

Suriye'den terör örgütü PYD'nin kolu YPG tarafÄ±ndan sÄ±nÄ±r karakollarÄ±na saldÄ±rÄ±larÄ±n artmasÄ± üzerine Suriye'nin Afrin ilçesine komÅŸu olan Kilis'te, sÄ±nÄ±r birlikleri alarma geçti. YPG bölgesinin Türkiye tarafÄ±na bir yandan duvar örme iÅŸlemleri hÄ±zlandÄ±rÄ±lÄ±rken, bir yandan da çok sayÄ±da iÅŸ makinesi sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki kritik bölgelerde yol geniÅŸletme ve düzenlemeye baÅŸladÄ±. Onlarca kamyonu ve iÅŸ makinesi kritik bölgelerde çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±rken, zÄ±rhlÄ± araçlar kritik yerlere konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸ makineleri çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bölge ile duvar örülmesinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± alanlarda zÄ±rhlÄ± araçlar devriye geziyor. Son birkaç gündür, iÅŸ makinelerinin yoÄŸun bir ÅŸekilde sÄ±nÄ±r hattÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± öÄŸrenildi. Kilis'ten- Hatay'Ä±n Hassa ilçesine kadar olan sÄ±nÄ±r hattÄ±nÄ±n güçlendirilmesi için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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