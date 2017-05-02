Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 02/05/2017 14:48

ErdoÄŸan iÃ§in AKP Genel Merkezi'nin Ã¶nÃ¼nde uzun kuyruklar oluÅŸtu

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n bugÃ¼n AKP'ye Ã¼ye olduÄŸu toplantÄ±da karÅŸÄ±lamak iÃ§in uzun kuyruklar oluÅŸurken, partililer tek tek ErdoÄŸan ile tokalaÅŸtÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 2014 yÄ±lÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± seçilmesinin ardÄ±ndan üyeliÄŸinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kurucusu olduÄŸu AK Parti'ye yeniden üye oldu. Bunun için AK Parti Genel Merkezi'ne gelen ErdoÄŸan, kapÄ±da kendisini karÅŸÄ±lamak için uzun bir kuyruk oluÅŸturan partililerle tek tek tokalaÅŸtÄ±.

ERDOÄžAN, HEPSÄ°NÄ°N TEK TEK ELÄ°NÄ° SIKTI

Uzun bir kuyruÄŸun oluÅŸtuÄŸu AK Parti Genel Merkezi önünde ErdoÄŸan'Ä±n konvoyunun görülmesiyle büyük bir hareketlilik yaÅŸandÄ±. AracÄ±ndan inen ve kendisini kapÄ±da bekleyenlerle tek tek tokalaÅŸan ErdoÄŸan, bazÄ± partililerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

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FlaÅŸ TÃ¼rkiye ile AB arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k zirve yapÄ±lacak

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cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan

ErdoÄŸan Ã¼ye olduktan sonra konuÅŸtu Yuvama aÅŸkÄ±ma geri dÃ¶ndÃ¼m

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AKP Genel Merkezi'nde kendisi iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶rene katÄ±larak partisine tekrar Ã¼ye oldu. KÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±kan ErdoÄŸan ilk konuÅŸmasÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi