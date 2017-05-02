ErdoÄŸan iÃ§in AKP Genel Merkezi'nin Ã¶nÃ¼nde uzun kuyruklar oluÅŸtu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n bugÃ¼n AKP'ye Ã¼ye olduÄŸu toplantÄ±da karÅŸÄ±lamak iÃ§in uzun kuyruklar oluÅŸurken, partililer tek tek ErdoÄŸan ile tokalaÅŸtÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 2014 yÄ±lÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± seçilmesinin ardÄ±ndan üyeliÄŸinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kurucusu olduÄŸu AK Parti'ye yeniden üye oldu. Bunun için AK Parti Genel Merkezi'ne gelen ErdoÄŸan, kapÄ±da kendisini karÅŸÄ±lamak için uzun bir kuyruk oluÅŸturan partililerle tek tek tokalaÅŸtÄ±.

ERDOÄžAN, HEPSÄ°NÄ°N TEK TEK ELÄ°NÄ° SIKTI

Uzun bir kuyruÄŸun oluÅŸtuÄŸu AK Parti Genel Merkezi önünde ErdoÄŸan'Ä±n konvoyunun görülmesiyle büyük bir hareketlilik yaÅŸandÄ±. AracÄ±ndan inen ve kendisini kapÄ±da bekleyenlerle tek tek tokalaÅŸan ErdoÄŸan, bazÄ± partililerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.