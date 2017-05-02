BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m aÄŸlayarak ErdoÄŸan'Ä± genel baÅŸkan olarak teklif edeceÄŸiz dedi

AKP Genel Merkezi'nde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Ã¼ye olacaÄŸÄ± toplantÄ±da BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m kÃ¼rsÃ¼ye aÄŸlayarak Ã§Ä±ktÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, referandum sonrasÄ± anayasanÄ±n ilgili maddesinin deÄŸiÅŸmesinin ardÄ±ndan bugün partisine geri döndü. ErdoÄŸan'Ä±n partiye dönüÅŸ beyannamesini imzalamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kürsüye BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m geldi.

BÄ°NALÄ° YILDIRIM KÜRSÜYE ÇIKARKEN AÄžLADI

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m konuÅŸmasÄ±nÄ± yapmak üzere kürsüye çÄ±karken aÄŸladÄ±ÄŸÄ± görüldü. YÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸöyle konuÅŸtu: "AK Parti olarak 21 MayÄ±s'ta olaÄŸanüstü kongremizi yapma kararÄ± verdik. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± genel baÅŸkan adayÄ± olarak teklif edeceÄŸiz. Åžüphesiz kararÄ± kongre üyeleri verecek ÅŸimdiden hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun. Bugün bir büyük mutluluÄŸu yaÅŸÄ±yoruz. GeçmiÅŸ 15 yÄ±lda elde edilen tarihi baÅŸarÄ±larÄ±n ardÄ±ndan Türkiye'nin gleeceÄŸini inÅŸa etmek üzere bugün yeniden saflarÄ±mÄ±zÄ± sÄ±klaÅŸtÄ±rÄ±yor, gücümüzü tazeliyoruz.

"AK PARTÄ° Ä°LE TÜRKÄ°YE'NÄ°N KADERÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°"

Türkiye'ye millete hizmet eden her arkadaÅŸÄ±mÄ±z, her kardeÅŸimiz istikametini korumuÅŸtur. 15 yÄ±l boyunca bayrak deÄŸiÅŸimi oldu ancak bayrak asla yere düÅŸmedi. 65. Hükümet olarak da Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z halde demokrasi mücadelesinden yüzümüzün akÄ±yla çÄ±kmayÄ± baÅŸardÄ±k. Türkiye'yi güven ve istikrar çizgisinde koruduk. Türkiye'de 15 yÄ±lda çok ÅŸey deÄŸiÅŸti ama bir ÅŸey hiç deÄŸiÅŸmedi. DeÄŸiÅŸmeyen Türkiye'de sessiz devrimleri hayata geçiren Türkiye'yi çaÄŸ atlatan bu hareketin kurucusu sayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n milletimizdeki yeridir. Åžimdi sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z AK Parti ile AK Parti sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zla birleÅŸti ve sembolleÅŸti. Türkiye AK Parti'yle büyüdü, AK Parti ile Türkiye'nin kaderi deÄŸiÅŸti. Åžimdi sayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n liderliÄŸinde daha büyük baÅŸarÄ±lara imza atmaya hazÄ±rÄ±z, hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun."