ErdoÄŸan Ã¼ye olduktan sonra konuÅŸtu Yuvama aÅŸkÄ±ma geri dÃ¶ndÃ¼m

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AKP Genel Merkezi'nde kendisi iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶rene katÄ±larak partisine tekrar Ã¼ye oldu. KÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±kan ErdoÄŸan ilk konuÅŸmasÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi

AK Parti 1. OlaÄŸanüstü Büyük Kongresi'yle 27 AÄŸustos 2014'te partisine veda eden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan AK Parti'ye 979 gün sonra yeniden üye olarak döndü. ErdoÄŸan üyelik beyannamesini imzaladÄ± ve resmen AK Parti'ye üye oldu. ErdoÄŸan, "27 AÄŸustos 2014 tarihinde milletimiz tarafÄ±ndan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevine seçilmem sebebiyle anayasa gereÄŸi ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±m, kurucusu olduÄŸum partime, yuvama, sevdama, aÅŸkÄ±ma bugün yeniden dönüyorum" dedi.

33 AY SONRA AK PARTÄ°'DE

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, 16 Nisan'da halk oylamasÄ±yla kabul edilen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ile "CumhurbaÅŸkanÄ± seçilenin partisi ile iliÅŸiÄŸi kesilir" kuralÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan parti genel merkezinde düzenlenen törenle AK Parti'ye üye oldu. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a kurucu üye beyannamesini hediye etti.

Ä°LK KEZ KÜRSÄ°YE ÇIKTI: YUVAMA, AÅžKIMA GERÄ° DÖNDÜM

ErdoÄŸan AK Parti'ye yeniden üye olduktan sonra ilk kez kürsüye çÄ±ktÄ±, grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu: 979 gün sonra hasret sonra erdi. Yuvama, aÅŸkÄ±ma geri döndüm.BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan sonra kürsüye çÄ±kan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "AK Partimizin saygÄ±deÄŸer mensuplarÄ±, kurucular kurulumuzun, merkez karar ve yürütme kurulumuzun, merkez disiplin kurulumuzun, demokrasi hakem kurulumuzun kÄ±ymetli üyeleri, çok deÄŸerli kardeÅŸlerim, sizleri en kalbi duygularÄ±mla hasretle, muhabbetle selamlÄ±yorum. 27 AÄŸustos 2014 tarihinde milletimiz tarafÄ±ndan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevine seçilmem sebebiyle anayasa gereÄŸi ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±m, kurucusu olduÄŸum partime, yuvama, sevdama, aÅŸkÄ±ma bugün yeniden dönüyorum" dedi.