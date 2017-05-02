O isimden Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klama TÃ¼rkiye'nin AB rÃ¼yasÄ± ÅŸimdilik bitti

Avrupa Komisyonu'nun geniÅŸlemeden sorumlu Ã¼yesi Johannes Hahn, TÃ¼rkiye ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼zakerelere iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Malta'da devam eden Avrupa BirliÄŸi (AB) dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda Reuters haber ajansÄ±na konuÅŸan Hahn, "En azÄ±ndan ÅŸu an için, Türkiye'nin AB perspektifinden uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± konusunda herkes hemfikir. AB rüyasÄ± ÅŸimdilik bitti" dedi.

GeçtiÄŸimiz yÄ±l Ocak ayÄ±ndan bu yana Türkiye ile "müzakereler kapsamÄ±nda" görüÅŸme yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Johannes Hahn, iliÅŸkilerin geleceÄŸi için ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Gelecekte ne yapÄ±labileceÄŸini görmek, yeni bir iÅŸbirliÄŸi modeli oluÅŸturup oluÅŸturamayacaÄŸÄ±mÄ±za bakmak için düÅŸünmemiz gerekiyor."

Hahn, Fransa ve Almanya önderliÄŸinde, ticaret ve güvenlik merkezli yeni bir iliÅŸki modeli üzerinde konuÅŸulduÄŸunu da ifade etti.

GeçtiÄŸimiz hafta Reuters'a bir mülakat veren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Türkiye'nin sonsuza kadar Avrupa'nÄ±n kapÄ±sÄ±nda beklemeyeceÄŸini, eÄŸer Ä°slamafobi ve düÅŸmanlÄ±k içeren açÄ±klamalar devam ederse müzakerlerin sonlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

'Türkiye demokrasisi' diye bir ÅŸey yok

Avrupa Komisyonu'nun geniÅŸlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, üyelik kriterleri üzerinde pazarlÄ±k yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyerek sözlerine ÅŸöyle devam etti:

"Türkiye demokrasisi diye bir versiyon yok. Sadece bir demokrasi var. Türk halkÄ± da AvrupalÄ±lar ile aynÄ± özgürlükler içinde yaÅŸama hakkÄ±na sahip"

Hahn, Avrupa BirliÄŸi'nin Türkiye'nin daha merkeziyetçi bir sisteme kaymasÄ± konusunda sorumluluÄŸu olup olmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki bir soruya da, "Burada hiç himse suçsuz olduÄŸunu iddia edemez ama söz konusu politikalar olduÄŸunda karar her zaman ülkelere aittir"

Türkiye'nin Avrupa BirliÄŸi üyelik müzakereleri henüz resmi olarak dondurulmasa da, Avrupa Parlamentosu'ndaki parlamenterlerin büyük bölümünün müzakerelerin askÄ±ya alÄ±nmasÄ±ndan yana olduÄŸu açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa BirliÄŸi ÅŸu anda Türkiye'nin en büyük ticari ortaÄŸÄ± konumunda.