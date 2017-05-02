HSK Ã¼yeliÄŸi iÃ§in baÅŸvurular bitti

Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu (HSK) Ã¼yeliÄŸi iÃ§in TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na 83 kiÅŸi baÅŸvurdu

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) halk oylamasÄ±na iliÅŸkin kesin sonuçlarÄ± içeren 663 sayÄ±lÄ± kararÄ±nÄ±n Resmi Gazete'nin mükerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 28 Nisan Cuma günü baÅŸlayan HSK üyeliÄŸi baÅŸvurularÄ± bugün sona erdi.

Üçü YargÄ±tay, biri DanÄ±ÅŸtay üyeleri ve üçü yükseköÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n hukuk dallarÄ±nda görev yapan öÄŸretim üyeleri ile avukatlar arasÄ±ndan olmak üzere HSK'ye 7 üye seçecek olan Meclise, 83 aday adayÄ± baÅŸvurdu.

TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, baÅŸvurularÄ± Anayasa ve Adalet komisyonlarÄ± üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderecek.

Komisyon her bir üyelik için üç adayÄ±, üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n üçte iki çoÄŸunluÄŸuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme iÅŸleminin sonuçlandÄ±rÄ±lamamasÄ± halinde ikinci oylamada üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte üç çoÄŸunluÄŸu aranacak. Bu oylamada da aday belirlenemediÄŸi takdirde, her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasÄ±nda ad çekme usulü ile aday belirleme iÅŸlemi tamamlanacak.

TBMM Genel Kurulu, aynÄ± usul ve nisaplarÄ± gözeterek 15 gün içinde seçimi tamamlayacak.

Komisyon tarafÄ±ndan belirlenen adaylar arasÄ±ndan her bir üye için ayrÄ± ayrÄ± gizli oyla seçim yapÄ±lacak. Birinci oylamada üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n üçte iki çoÄŸunluÄŸu; bu oylamada seçimin sonuçlandÄ±rÄ±lamamasÄ± halinde, ikinci oylamada üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte üç çoÄŸunluÄŸu aranacak. Ä°kinci oylamada da üye seçilemediÄŸi takdirde en çok oyu alan iki aday arasÄ±nda ad çekme usulü ile üye seçimi tamamlanacak.

Mevcut Hakimler ve SavcÄ±lar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeleri, yeni üyelerin göreve baÅŸlayacaÄŸÄ± tarihe kadar görevlerine devam edecek ve bu süre içinde yürürlükteki kanun hükümlerine göre çalÄ±ÅŸacak.

Yeni üyeler, ilgili kanunda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lÄ±ncaya kadar mevcut kanunun Anayasa'ya aykÄ±rÄ± olmayan hükümleri uyarÄ±nca görev yapacak.

HSK üyeleri, en geç 30 gün içinde seçilecek ve deÄŸiÅŸikliÄŸin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten sonraki 40. günü takip eden iÅŸ günü görevlerine baÅŸlayacak.