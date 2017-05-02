Berlin'de 1 MayÄ±s'Ä±n bilanÃ§osu aÄŸÄ±r oldu

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼nde Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde 32 polis yaralandÄ± 72 kiÅŸiyse gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Berlin Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Andreas Geisel, Emniyet Müdürü Klaus Kandt ile gerçekleÅŸtirdiÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 1 MayÄ±s’ta sol gruplarÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±yla yapÄ±lan yürüyüÅŸ sÄ±rasÄ±nda olaylar çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Olaylarda 32 polisin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 72 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Geisel, gözaltÄ±ndakiler hakkÄ±nda toplanma yasasÄ±nÄ± ihlalden soruÅŸturma açÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Berlin Emniyet Müdürü Kandt da 1 MayÄ±s’taki gösteriler ve kutlamalarda polisin aldÄ±ÄŸÄ± önlemlerden duyduÄŸu memnuniyeti dile getirerek, “Polisin düÅŸman olarak görüldüÄŸü dönemler sona erdi” dedi.