Ä°brahim DoÄŸuÅŸ Britanya'nÄ±n Kalbinde Milletvekili AdayÄ± Oldu

YÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ aktiviteler ve sivil toplum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile Britanyaâ€™da yaÅŸayan TÃ¼rk ve KÃ¼rt toplumlarÄ±nÄ±n en Ã§ok tanÄ±nan isimlerinden birisi olan Ä°brahim DoÄŸuÅŸ, 8 Haziranâ€™da yapÄ±lacak olan erken genel seÃ§imlerde ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisiâ€™nden milletvekili adayÄ± oldu.

Londra merkezli düÅŸünce kuruluÅŸu Türkiye AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi CEFTUS’un DirektörlüÄŸünü yürüten ve uzun süredir Ä°ÅŸçi Partisi çatÄ±sÄ± altÄ±nda siyasi faaliyetlerde bulunan DoÄŸuÅŸ, baÅŸkentin merkezi ‘The Cities of London and Westminster’ seçim bölgesinden aday gösterildi.

BREXÄ°T TARTIÅžMALARININ MERKEZÄ°NDE OLACAK

36 yasÄ±ndaki genç politikacÄ±nÄ±n aday gösterildiÄŸi bölge ülkedeki en önemli seçim bölgelerinden birisi durumunda. Kraliçe’nin resmi ikametgahÄ± olan Buckingham Palace sarayÄ±nÄ±n yanÄ±sÄ±ra, Ä°ngiliz Parlamentosu, BakanlÄ±k binalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Whitehall, BaÅŸbakanlÄ±k konutunun yer aldÄ±ÄŸÄ± Downing Street ile Londra’nÄ±n en pahalÄ± ve zengin semtleri arasÄ±nda bulunan Mayfair, Belgravia ve Knightsbridge semtlerinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± seçim bölgesinde 65 bin dolayÄ±nda seçmen yaÅŸÄ±yor.

Toplam 110 bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± seçim bölgesinin yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ± Britanya dÄ±ÅŸÄ±nda bir ülkede doÄŸmuÅŸ göçmenlerin oluÅŸturduÄŸu bölge geniÅŸ sosyal konutlarÄ±n da bulunduÄŸu Bayswater ve Pimlico gibi yerleÅŸim merkezlerini de kapsÄ±yor.

AdaylÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir açÄ±klama yayÄ±nlayan DoÄŸuÅŸ, adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n partisinin talebi üzerine gündeme geldiÄŸini vurgularken, ticaret yaptÄ±ÄŸÄ± ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu bölgede aday olmaktan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi. Seçim bölgesinin demografik yapÄ±sÄ± ile Ä°ngiltere’nin en kozmopolit bölgelerinden birisi olduÄŸunu kaydeden DoÄŸuÅŸ, seçim kampanyasÄ±nÄ± Brexit tartÄ±ÅŸmalarÄ±, hava kirliliÄŸine karÅŸÄ± mücadele, konut sorunlarÄ±nÄ±n çözümü üzerine yoÄŸunlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Bölgede yaÅŸayan sakinlerin yüzde 20’sinden fazlasÄ±nÄ±n Avrupa ülkelerinden geldiklerine dikkat çeken DoÄŸuÅŸ, Brexit sürecinden direkt olarak etkilenecek olan bölge sakinlerinin, oluÅŸturulduÄŸu tarihten bu yana milletvekili sandalyesini koruyan Muhafazakar Parti’nin kontrolüne son verebileceÄŸini savundu. AB referandumunda ayrÄ±lmaya karÅŸÄ± oy kullanan ‘The Cities of London and Westminster’ seçmenlerinin saÄŸcÄ± partilere bir ders vereceÄŸini umduÄŸunu belirten DoÄŸuÅŸ, bölgede yaÅŸayan vatandaÅŸlara da destek çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Ä°LK GENÇLÄ°K YILLARINDAN BU YANA SÄ°YASETLE UÄžRAÅžIYOR

650 seçim bölgesi arasÄ±nda en gözde yerlerden birisi olan bölgeye aday olan Ä°brahim DoÄŸuÅŸ aynÄ± zamanda, Ä°ÅŸçi Parti’li küçük ve orta ölçekli iÅŸletmeleri bir araya getirmeyi hedefleyen SME4Labour isimli kuruluÅŸun da kurucu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürütüyor. Ä°lk gençlik yÄ±llarÄ±ndan itibaren sivil toplum örgütleri ve kuruluÅŸlarÄ±nda yöneticilik yapan Ä°brahim DoÄŸuÅŸ, göçmen toplumlarÄ±n eÄŸitimden barÄ±nmalarÄ±na kadar pek çok sorunu ile ilgili çalÄ±ÅŸmalar yürüttü ve çok sayÄ±da organizasyonda da aktif olarak yer aldÄ±.

2011 yÄ±lÄ±nda kuruluÅŸuna öncülük ettiÄŸi CEFTUS ile çok sayÄ±da Ä°ngiliz veTürkiyeli politikacÄ±, akademisyen ve gazeteciyi Türkiye ve KÄ±brÄ±s gibi konularda tartÄ±ÅŸmak üzere bir araya getiren DoÄŸuÅŸ, BBC, Al Jazeera gibi yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n da görüÅŸlerine en sÄ±k baÅŸvurduÄŸu analistlerin baÅŸÄ±nda geliyor. DoÄŸuÅŸ son yÄ±llarda dünya çapÄ±nda yankÄ± uyandÄ±ran Britanya Kebab Ödülleri ödül töreni ile de Çin’den ABD’ye kadar pek çok ülkede haberlere konu oldu.

GeçtiÄŸimiz senelerde Ä°ngiltere’nin en saygÄ±n toplum gazetelerinden Asian Voice gazetesi tarafÄ±ndan organize edilen ‘Siyaset ve YaÅŸam BaÅŸarÄ± Ödülü’ne layÄ±k görülen DoÄŸuÅŸ Ä°ngiliz basÄ±nÄ± tarafÄ±ndan da ‘Kebap KralÄ±’ olarak nitelendiriliyor. BaÅŸarÄ±lÄ± giriÅŸimci Londra merkezinde sahip olduÄŸu ve politikacÄ±larÄ±n buluÅŸma mekanlarÄ± arasÄ±nda olan iÅŸletmelerinde onlarca kiÅŸiye istihdam olanaÄŸÄ± saÄŸlÄ±yor.