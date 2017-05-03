Ä°ngiltere ADD'de hem 19 MayÄ±s coÅŸkusu hem de yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlamasÄ±

Ä°ngiltere AtatÃ¼rkÃ§Ã¼ DÃ¼ÅŸÃ¼nce DerneÄŸi 19 MayÄ±s 2017 cuma akÅŸamÄ± hem AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±'nÄ± hem de kuruluÅŸunun 20. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutlayacak.

Avrupa AjansÄ± (AVA) Londra-Ä°ngiltere Atatürkçü DüÅŸünce DerneÄŸi BaÅŸkan ve Yönetim kurulu üyeleri adÄ±na Avrupa Gazetesi’ne bir duyuru gönderen Jale Özer, hem Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor BayramÄ±nÄ± hemde Ä°ADD’nin 20. KuruluÅŸ YÄ±ldönümünü kutlacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°ADD BaÅŸkanÄ± Jale Özer’in açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle: “Bir ulusun ulus olmasÄ±nÄ±n en önemli özelliklerinden birisi de ortak tarihe, ortak yazgÄ±ya sahip olmasÄ±dÄ±r. Türkiye halkÄ±, Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüÄŸünde 19 MayÄ±s 1919 tarihinde dönemin emperyalist güçlerine karÅŸÄ± ya istiklal ya ölüm anlayÄ±ÅŸÄ± ile KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±’nÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸ, 30 AÄŸustos 1922 tarihinde büyük bir askeri baÅŸarÄ± göstererek bir mucize yaratmÄ±ÅŸ ve vatana sahip çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r.Bu gecemizde çok özel onur konuklarÄ±mÄ±z olacaktÄ±r.”

Türker Ertürk ve Dr. Hakan Akbulut

“T.C.Londra BüyükelçiliÄŸi SilahlÄ± Kuvvetler AtaÅŸeliÄŸi döneminden bugüne kadar aydÄ±nlanma mücadelemizde sadece bizlere deÄŸil, gerek yurtiçi gerekse de yurtdÄ±ÅŸÄ± ADD’lere büyük destek veren, E. Amiral gazeteci yazar SayÄ±n Türker Ertürk ve eÅŸi Özden Ertürk ile 18 Eylül 2016 tarihinde Dortmund’da dünyadaki Atatürkçüleri bir araya getirerek Atatürkçü DüÅŸünce Dünya Platformu'nun (ADDP) kurulmasÄ±na öncülük eden, Atatürkçü düÅŸünce sisteminin dünya çapÄ±nda anlatÄ±lmasÄ±, öÄŸretilmesi amacÄ±yla Dortmund’da bu ateÅŸi yakarak bu platformun sadece Türkiye için deÄŸil dünyadaki insanlÄ±k için bir ümit Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± olacaÄŸÄ±na inancÄ±mÄ±zda bizleri yüreklendiren ADDP BaÅŸkanÄ±, ADD Genel Merkez yönetim kurulu üyesi E.Diplomat SayÄ±n Dr. Hakan Akbulut aramÄ±zda olacaklardÄ±r.Onur konuklarÄ±mÄ±zÄ±n bu gece yanÄ±mÄ±zda bulunarak dayanÄ±ÅŸma göstermesi, aydÄ±nlanma yolundaki mücadele ruhumuzu daha yükseklere taÅŸÄ±mamÄ±za Ä±ÅŸÄ±k tutacaktÄ±r.” “KuruluÅŸundan bugüne tüm çalÄ±ÅŸmalarÄ±da Atatürkçü DüÅŸünce Sistemi'ni pusula kabul eden Ä°ngiltere Atatürkçü DüÅŸünce DerneÄŸini’nin kuruluÅŸunun 20.yÄ±lÄ±nda; Türkiye Cumhuriyeti kurulduÄŸu tarihten beri en karanlÄ±k, en tehlikeli günlerini yaÅŸamakta, ülkemiz adÄ±m adÄ±m ÅŸeriatçÄ±, tek adam ve tek parti faÅŸizmine doÄŸru yol almaktadÄ±r.Bu karanlÄ±k durumdan aydÄ±nlÄ±ÄŸa çÄ±kÄ±ÅŸÄ±n ancak ve ancak Mustafa Kemal Atatürk’ün yol haritasÄ±nÄ± takiple olduÄŸunu unutmayarak ,19 MayÄ±s Ruhunu yeniden yaÅŸatmak, millet olarak var oluÅŸumuzun Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ± Londra’dan tekrar yakmak için tüm Atatürk ve Cumhuriyet sevdalÄ±larÄ±nÄ± 19 MayÄ±s Cuma akÅŸamÄ± birlikte olmaya davet ediyoruz. “

“Gecemize ; Åžefleri Baha Yetkin’in eÅŸliÄŸinde HoÅŸ Seda Klasik Türk MüziÄŸi Korosu, Fasl-Ä± KEYF grubundan solist Melek YalçÄ±n ve Özgür Canyurt ve arkadaÅŸlarÄ± canlÄ± müzik ile renk katacaktÄ±r. ProgramÄ±mÄ±z zengin menü ve sürpriz çekiliÅŸlerle devam edecektir. SaygÄ±larÄ±mÄ±zla.”

Biletler: £35, öÄŸrenciler için £25 olarak belirlenmiÅŸtir. KatÄ±lmayÄ± arzu eden tüm dostlarÄ±mÄ±z, aÅŸaÄŸÄ±daki yöntemlerden birini seçerek ödemelerini yapabilirler. Bilet ücretine zengin menü ve alkollü içecekler dahildir.

Ä°LETÄ°ÅžÄ°M: E-POSTA: yonetim@ataturk.org.uk, TEL: 07764654244, 07561101840, 07887485394

Yer: Grand Palace Banqueting Suite 242 High Road, London, N22 8JX

Tarih: 19 MayÄ±s 2017 Cuma,

Saat 19:00

Çek ile ödeme * Hesap adÄ±: ADD (UK)

Postalama adresi: 228A Kingsland Road, London, E2 8AX * Çekin arkasÄ±na, bilet aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerin isim ve soyadlarÄ±nÄ± bildirmeniz rica olunur

Ä°nternet banka havalesi * Hesap adÄ±: ADD (UK) * Hesap numarasÄ±: 01017598 * SÄ±ralama kodu: 40-51-98 * Referans: bilet aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerin isim ve soyadlarÄ±

Yetkili satÄ±ÅŸ noktalarÄ± *

Ä°ADD Ofisi: 228A Kingsland Road, London, E2 8AX Ofis açÄ±lÄ±ÅŸ saatleri: Cumartesi 12:00 - 18:00 arasÄ±