KalÄ±n ve ÅžimÅŸek'in domates paylaÅŸÄ±mlarÄ± sosyal medyayÄ± salladÄ±

SoÃ§i'de ErdoÄŸan ve Putin arasÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden Ã§Ä±kan kararlar sonrasÄ±nda Ä°brahim KalÄ±n ve Mehmet ÅžimÅŸek sosyal medya hesaplarÄ±ndan gÃ¼ldÃ¼ren bir paylaÅŸÄ±mda bulundu

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in, Soçi'de gerçekleÅŸtirdiÄŸi görüÅŸmeden önemli kararlar çÄ±ktÄ±.

Rusya ile Türkiye arasÄ±ndaki normalleÅŸme sürecinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan domates ve vize dÄ±ÅŸÄ±ndaki tüm kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±.

Ä°BRAHÄ°M KALIN VE MEHMET ÅžÄ°MÅžEK'TEN DOMATES PAYLAÅžIMI

Ä°ki liderin kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n ve BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, Twitter'dan bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±. ÅžimÅŸek yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda domates fotoÄŸrafÄ±yla beraber "Soçi'den selam ve sevgiler..." tweetini attÄ±. AynÄ± fotoÄŸrafla paylaÅŸÄ±m yapan Ä°brahim KalÄ±n ise "Büyüksün" notunu yazdÄ±.