Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 03/05/2017 21:05

KalÄ±n ve ÅžimÅŸek'in domates paylaÅŸÄ±mlarÄ± sosyal medyayÄ± salladÄ±

Ä°brahim KalÄ±n ve Mehmet ÅžimÅŸek

SoÃ§i'de ErdoÄŸan ve Putin arasÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden Ã§Ä±kan kararlar sonrasÄ±nda Ä°brahim KalÄ±n ve Mehmet ÅžimÅŸek sosyal medya hesaplarÄ±ndan gÃ¼ldÃ¼ren bir paylaÅŸÄ±mda bulundu

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in, Soçi'de gerçekleÅŸtirdiÄŸi görüÅŸmeden önemli kararlar çÄ±ktÄ±.

Rusya ile Türkiye arasÄ±ndaki normalleÅŸme sürecinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan domates ve vize dÄ±ÅŸÄ±ndaki tüm kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±.

Ä°BRAHÄ°M KALIN VE MEHMET ÅžÄ°MÅžEK'TEN DOMATES PAYLAÅžIMI

Ä°ki liderin kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n ve BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, Twitter'dan bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±. ÅžimÅŸek yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda domates fotoÄŸrafÄ±yla beraber "Soçi'den selam ve sevgiler..." tweetini attÄ±. AynÄ± fotoÄŸrafla paylaÅŸÄ±m yapan Ä°brahim KalÄ±n ise "Büyüksün" notunu yazdÄ±.

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ADD 19 MayÄ±s ve yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlamasÄ±

Ä°ngiltere ADD'de hem 19 MayÄ±s coÅŸkusu hem de yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlamasÄ±

Ä°ngiltere AtatÃ¼rkÃ§Ã¼ DÃ¼ÅŸÃ¼nce DerneÄŸi 19 MayÄ±s 2017 cuma akÅŸamÄ± hem AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±'nÄ± hem de kuruluÅŸunun 20. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutlayacak.

Ä°brahim DoÄŸuÅŸ Ä°ÅŸÃ§i Partisi milletvekili adayÄ±

Ä°brahim DoÄŸuÅŸ Britanya'nÄ±n Kalbinde Milletvekili AdayÄ± Oldu

YÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ aktiviteler ve sivil toplum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile Britanyaâ€™da yaÅŸayan TÃ¼rk ve KÃ¼rt toplumlarÄ±nÄ±n en Ã§ok tanÄ±nan isimlerinden birisi olan Ä°brahim DoÄŸuÅŸ, 8 Haziranâ€™da yapÄ±lacak olan erken genel seÃ§imlerde ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisiâ€™nden milletvekili adayÄ± oldu.

berlin

Berlin'de 1 MayÄ±s'Ä±n bilanÃ§osu aÄŸÄ±r oldu

1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼nde Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde 32 polis yaralandÄ± 72 kiÅŸiyse gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±