TÃ¼rkiye ve Rusya kÄ±sÄ±tlamalarÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak kalÄ±rdÄ±

TÃ¼rkiye ile Rusya domates ve vize konusu dÄ±ÅŸÄ±nda tÃ¼m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak kaldÄ±rdÄ±

Rusya BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye ile Rusya'nÄ±n domates ve vize konusu dÄ±ÅŸÄ±ndaki tüm kÄ±sÄ±tlamalarÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak aynÄ± anda kaldÄ±rma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ä°ki tarafta da çalÄ±ÅŸmalar devam ediyor. Bunun en kÄ±sa zamanda hayata geçirileceÄŸini düÅŸünüyorum." dedi.CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Soçi'deki görüÅŸmesinin ardÄ±ndan, gazetecilere açÄ±klamalarda bulunan Dvorkoviç, zirvede alÄ±nan kararlara iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

Dvorkoviç, Türkiye'den domates ihracatÄ± ve genel vize uygulamasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda tüm yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Belirttiklerim dÄ±ÅŸÄ±ndaki tüm kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak aynÄ± anda kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±. Ä°ki tarafta da çalÄ±ÅŸmalar devam ediyor. Bunun en kÄ±sa zamanda gerçekleÅŸeceÄŸini düÅŸünüyorum." diye konuÅŸtu.

Hizmet pasaportu hamilleri ve uçuÅŸ personeli için de vizelerin kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸan Dvorkoviç, "Türk iÅŸ insanlarÄ± ise Türkiye'den gelen listenin tarafÄ±mÄ±zdan onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, vize almaya baÅŸlayacak. Rusya ile iÅŸ yapan Türk iÅŸ adamlarÄ±nÄ± tanÄ±yoruz. Bunun uzun süre alacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.