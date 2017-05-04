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Son dakika 12 EylÃ¼l davasÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼

12 eylÃ¼l davasÄ±

Ankara 10. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, 12 EylÃ¼l 1980 askeri darbesine iliÅŸkin davayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

Kenan Evren ve Ali Tahsin Åžahinkaya "Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nÄ±n tamamÄ±nÄ± veya bir kÄ±smÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeye veya ortadan kaldÄ±rmaya ve Anayasa ile teÅŸekkül etmiÅŸ olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldÄ±rmaya veya görevini yapmasÄ±na engel olmaya cebren teÅŸebbüs etmek" suçuyla yargÄ±lanmÄ±ÅŸ ve müebbet hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Ancak YargÄ±tay'Ä±n, Evren ve Åžahinkaya hakkÄ±nda verilen mahkumiyet hükmüne iliÅŸkin kararÄ± bozmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dava tekrar görülmeye baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.2010'da yapÄ±lan referandumla 12 Eylül darbesinin sorumlularÄ±nÄ±n yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n önü açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Kenan Evren 9 MayÄ±s 2015'te, Ali Tahsin Åžahinkaya 9 Temmuz 2015'te hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

12 Eylül darbesi sonrasÄ±nda 50 kiÅŸi idam edilmiÅŸ, binlerce kiÅŸi iÅŸkence görmüÅŸ ve 600 binden fazla insan gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Kaynak: BBC Türkçe

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