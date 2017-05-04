Yunanistan'dan 2 askerin TÃ¼rkiye'ye iade talebine red cevabÄ±

Yunanistan YÃ¼ksek Mahkemesi darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Ã¼lkelerine giden iki askerin TÃ¼rkiye'ye iade talebini reddetti

Böylece Yunanistan, ülkelerine gelen 8 Türk askerinin 8'i için de iade talebini reddetmiÅŸ oldu. DiÄŸer askerlerden üçünün iade talebi 3 Mart'ta, üçünün iadesi de 25 Nisan'da reddedilmiÅŸti.Helikopterle Yunanistan'a giden 8 askerin iadesi talebinin Ocak 2017'de üst mahkeme tarafÄ±ndan reddedilmesi üzerine Türkiye yeni bir iade talebinde bulunmuÅŸtu.

Fakat Yüksek Mahkeme bugün, eski kararlarÄ±nÄ± bozmayÄ± gerektirecek bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek talebi tekrar reddetti.Yunanistan'daki Türk askerleri bir polis karakolunda gözaltÄ±nda tutuluyor.SÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusu yapan askerlerin talepleri ise henüz bir karara baÄŸlanmadÄ±.Askerler, sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurularÄ± deÄŸerlendirilene kadar gözaltÄ±nda tutulmaya devam edecek.