TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n dostluÄŸu NATO'yu endiÅŸelendirmeli

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndan Economist dergisi TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n dostluÄŸunun NATO'yu endiÅŸelendirmesi gerektiÄŸini yazÄ±yor

Economist'teki yazÄ±da CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin arasÄ±nda ÇarÅŸamba günü yapÄ±lan görüÅŸmeye deÄŸiniliyor. ErdoÄŸan ve Putin'in aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Suriye'deki son geliÅŸmeleri ele aldÄ±klarÄ± ancak Türkiye'nin NATO'daki müttefiklerini endiÅŸelendiren bir konuyu da görüÅŸtükleri belirtiliyor.Dergi bu noktada Rusya'nÄ±n Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi satmasÄ± konusunda prensip anlaÅŸmasÄ±na varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguluyor.

'Türkiye, NATO'yu sinirlendirmeye 2013'te baÅŸladÄ±'

Haber ÅŸöyle devam ediyor:

"NATO ile Rusya arasÄ±ndaki gerginliÄŸin SoÄŸuk SavaÅŸ'tan bu yana en üst düzeyde olduÄŸu bir dönemde böylesi bir satÄ±ÅŸ, eÄŸer tamamlanÄ±rsa, ittifaka yönelik hesaplanmÄ±ÅŸ bir hakaret olarak görülecektir. AynÄ± zamanda son yÄ±llarda gözlenen, SayÄ±n ErdoÄŸan'Ä±n, Türkiye'nin esasÄ±nda NATO'nun ittifakla yüzde yüz entegre olmamÄ±ÅŸ bir üyesi olarak kalmasÄ±ndan memnun olacaÄŸÄ± yönündeki algÄ±yÄ± da pekiÅŸtirecektir."

Economist, Türkiye'nin NATO'yu sinirlendirmeye 2013'te baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, o dönem de Çin'den füze savunma sistemi alma niyetinde olduÄŸunu duyurduÄŸunu hatÄ±rlatÄ±yor. Avrupa BirliÄŸi'nin ve ABD'nin o dönem Çin'e yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak...

Türkiye, Çin'in teklifini kabul etmesine gerekçe olarak sistemin daha düÅŸük maliyetli olmasÄ±nÄ± ve fikri mülkiyet transferi açÄ±sÄ±ndan daha iyi koÅŸullar içermesini göstermiÅŸti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan da iki yÄ±l önce yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmada "AmacÄ±mÄ±z, 2023 yÄ±lÄ±nda savunma sanayimizi dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ktan tamamen kurtarmaktÄ±r" demiÅŸti.

'ErdoÄŸan, BatÄ±'ya boyun eÄŸme ihtiyacÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±n göstermek istiyor'

Economist, Türkiye'nin Çin'le anlaÅŸmaktan neden vazgeçtiÄŸinin net olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu kararÄ±n Antalya'daki G20 Zirvesi'ne yakÄ±n bir zamanda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, muhtemelen Türkiye'ye karÅŸÄ± "havuç-sopa politikasÄ±" izlendiÄŸini belirtiyor.

Dergiye konuÅŸan Londra merkezli UluslararasÄ± Stratejik ÇalÄ±ÅŸmalar Enstitüsü'nden askeri havacÄ±lÄ±k sanayi uzmanÄ± Douglas Barrie'ye göre Çinliler Türkiye'ye istediÄŸi teknolojik teknik bilgiyi verememiÅŸ olabilir. Zira sistemlerinin fikri mülkiyeti Rusya'nÄ±n sahip olduÄŸu S-300 füze savunma sistemine dayalÄ±ydÄ±.

'Putin, NATO'yu hor görmekten hoÅŸlanÄ±yor'

Economist'teki haber ÅŸu satÄ±rlarla noktalanÄ±yor:

"S-400 halen dünyanÄ±n en iyi füze savunma sistemlerinden biri. Ancak Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Türkiye'nin bu sistemi NATO altyapÄ±sÄ±na entegreye çalÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± kabul ediyor. Douglas Barrie'ye göre bu durum da S-400'ü en yüksek standartta olmayan bir sisteme dönüÅŸtürüyor. S-400'ün pahalÄ± olduÄŸu da göz önünde bulundurulduÄŸunda, Türkiye'nin bu sistemi almaktaki hevesi ancak istediÄŸi teknolojiye eriÅŸme arzusu ve SayÄ±n ErdoÄŸan'Ä±n BatÄ±'ya boyun eÄŸme ihtiyacÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermek istemesi ile açÄ±klanabilir.

"Türkiye ile böyle bir anlaÅŸma, dünyanÄ±n en büyük ikinci silah satÄ±cÄ±sÄ± Rusya'nÄ±n da menfaatine olacaktÄ±r. Çin ve Rusya bir süre öncesine dek Rusya'nÄ±n en iyi müÅŸterilerindendi ancak artÄ±k bu iki ülke de kendi üretimlerini artÄ±rÄ±yorlar. Rusya'nÄ±n silahlarÄ± için yeni pazarlara her zamankinden fazla ihtiyacÄ± var ve SayÄ±n Putin de NATO'yu hor görmekten hoÅŸlanÄ±yor."

Kaynak: BBC Türkçe