TÃ¼rkiye'de yatÄ±rÄ±m yapan yabancÄ±lar TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olabilecek

TÃ¼rkiye'de en az 1,5 milyon dolar tutarÄ±nda gayrimenkul yatÄ±rÄ±m fonu katÄ±lma payÄ± veya giriÅŸim sermayesi yatÄ±rÄ±m fonu katÄ±lma payÄ± alan yabancÄ±lar TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na hak kazanacak

"Türk VatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± Kanunu'nun UygulanmasÄ±na Ä°liÅŸkin Yönetmelikte DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girdi.

YönetmeliÄŸin "Türk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n istisnai olarak kazanÄ±lmasÄ±, baÅŸvuru için gerekli belgeler ve yapÄ±lacak iÅŸlemler" baÅŸlÄ±klÄ± 20. maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±na eklenen bent ile en az 1,5 milyon dolar tutarÄ±nda gayrimenkul yatÄ±rÄ±m fonu katÄ±lma payÄ± veya giriÅŸim sermayesi yatÄ±rÄ±m fonu katÄ±lma payÄ± aldÄ±ÄŸÄ± ve 3 yÄ±l süre ile elinde tuttuÄŸu Sermaye PiyasasÄ± Kurulunca (SPK) tespit edilen yabancÄ±lara Bakanlar Kurulu kararÄ± ile Türk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± verilebilecek.