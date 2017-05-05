FlaÅŸ HSYK 107 hakim ve savcÄ±yÄ± ihraÃ§ etti

Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulunca (HSYK), FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda 107 hakim ve savcÄ±nÄ±n daha ihracÄ±na karar verildi

HSYK BaÅŸkan Vekili Mehmet YÄ±lmaz, basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, bugünkü toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan listeler üzerindeki çalÄ±ÅŸmalarÄ± tamamladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. YÄ±lmaz, "107 hakim, savcÄ± daha ihraç edildi. Bu, listeler halinde yapÄ±lan son ihraç. Bundan sonra itiraflarla yeni isimler geldikçe bizden sonraki Kurul da durumu deÄŸerlendirecektir ama var olan liste üzerindeki çalÄ±ÅŸmalar sona erdi. Üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir liste kalmadÄ±. Ä°tirazlarÄ± da tamamladÄ±k." diye konuÅŸtu.

HaklarÄ±nda gözaltÄ± kararÄ±

Bu kiÅŸilerden 105'inin itiraflar üzerine yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar sonucunda ihraç edildiÄŸini aktaran YÄ±lmaz, 2 hakim, savcÄ±nÄ±n baÅŸkalarÄ± üzerine kayÄ±tlÄ± ancak kendilerinin kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen telefonlarÄ±nda örgütün haberleÅŸme programÄ± ByLock bulunduÄŸunu kaydetti.Bu arada, listelerin savcÄ±lÄ±klara da gönderildiÄŸi ve bu kiÅŸiler hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.Son ihraçlarla FETÖ soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda meslekten atÄ±lan hakim ve savcÄ± sayÄ±sÄ± 4 bin 238'e ulaÅŸtÄ±.