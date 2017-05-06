Bekir BozdaÄŸ GÃ¼len'in iadesi iÃ§in ABD'ye gidecek

Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, 8 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼ ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions ile FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in iadesi iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapacak

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 15-17 MayÄ±s'taki ziyareti öncesinde FetullahçÄ± Terör Örgütü (FETÖ) elebaÅŸÄ± Fetullah Gülen'in iadesi ve geçici tutuklanmasÄ±na iliÅŸkin ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions ile görüÅŸecek.AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, BozdaÄŸ, yarÄ±n ABD'ye hareket ederek, pazartesi günü Washington'da ABD'nin yeni Adalet BakanÄ± Sessions ile bir araya gelecek.

GörüÅŸmede, terör örgütü elebaÅŸÄ± Gülen'in iadesine dair ABD'ye gönderilen 4 ayrÄ± iade dosyasÄ± hakkÄ±nda bilgiler verecek Bakan BozdaÄŸ, söz konusu dosyalara iliÅŸkin soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda detaylarÄ± da aktaracak.

Yeni deliller sunulacak

Darbe teÅŸebbüsünün, terörist baÅŸÄ± Gülen'in emir ve komutasÄ±nda gerçekleÅŸtirildiÄŸine iliÅŸkin bilgi ve belgeleri ABD'li mevkidaÅŸÄ± ile paylaÅŸacak BozdaÄŸ, darbe teÅŸebbüsü konusunda 10 Eylül 2016'da ABD'ye gönderilen Fetullah Gülen'in geçici tutuklanmasÄ± talebini de gündeme taÅŸÄ±yacak.

BozdaÄŸ, darbe teÅŸebbüsünün ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan çok sayÄ±da soruÅŸturma ile açÄ±lan davalarda elde edilen delillerin ve ifadelerin Gülen'in iadesi için yeterli olduÄŸuna dikkat çekerken, darbenin ardÄ±nda Gülen'in olduÄŸuna iliÅŸkin yeni delilleri de ABD Adalet BakanÄ± Sessions ile paylaÅŸacak.

GörüÅŸmede, BozdaÄŸ'Ä±n Türkiye ile ABD arasÄ±ndaki suçlularÄ±n iadesine iliÅŸkin anlaÅŸmayÄ± hatÄ±rlatarak, terörist baÅŸÄ± Gülen'in geçici tutuklanmasÄ±nÄ±n zorunlu olduÄŸunu vurgulayacaÄŸÄ± öÄŸrenilirken, Türkiye tarafÄ±ndan gönderilen geçici tutuklama ve iade dosyalarÄ±n gereÄŸinin yapÄ±lmasÄ± için mahkemelere gönderilmesini de gündeme getirecek.