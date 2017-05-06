ÃœÃ§ Ã¼lke karar verdi 6 ay boyunca Ã§atÄ±ÅŸmazlÄ±k bÃ¶lgesi oluÅŸturulacak

Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran 4 MayÄ±s'ta Suriye'de 6 ay boyunca 4 Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesi oluÅŸturulmasÄ±na karar verdi

Reuters'Ä±n haberine göre eÄŸer garantör ülkeler kabul ederse, sürenin otomatik olarak uzatÄ±labileceÄŸi belirtildi. Habere göre yayÄ±nlanan muhtÄ±rada, çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bölgelerine dair anlaÅŸma Suriye rejimine baÄŸlÄ± güçleri ve silahlÄ± muhaliflerin, hava saldÄ±rÄ±larÄ± da dahil tüm çatÄ±ÅŸmalarÄ± durdurmasÄ±nÄ± kapsÄ±yor.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n internet sitesinden yayÄ±nlanan anlaÅŸmanÄ±n tam metni ÅŸöyle:

Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti, Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki ateÅŸkesin garantörü olarak, BMGK'nÄ±n 2254 (2015) numaralÄ±, Suriye'nin toprak bütünlüÄŸünü, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve egemenliÄŸinin korunmasÄ±nÄ± öngören kararÄ± doÄŸrultusunda, Suriye'deki çatÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulmasÄ± ve sivillerin güvenliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla aÅŸaÄŸÄ±dakiler hususunda mutabÄ±k kalmÄ±ÅŸtÄ±r:

1- Suriye'de ÅŸiddetin en kÄ±sa zamanda durdurulmasÄ±, insani durumun daha iyi hale getirilmesi ve krize yönelik siyasi bir çözümün bulunmasÄ± için uygun koÅŸullar yaratmak amacÄ±yla ülkede ÅŸu bölgelerde güvenli bölge oluÅŸturulacak: Ä°dlib ve civarÄ±ndaki Lazkiye, Hama ve Halep viyaletlerinin belirli bölgeleri, Humus vilayetinin kuzeyindeki belirli bir bölge, DoÄŸu Guta, Suriye'nin güneyindeki belirli bölgeler (Dera ve Kuneytra vilayeti).

Güvenli bölgeler ve güvenlik ÅŸeridi oluÅŸturulmasÄ± 6 ay sürecek geçici bir önlem olup, garantör ülkelerin mutabakatÄ± doÄŸrultusunda otomatik olarak devam edecektir.

2- Güvenli bölgelerde, çatÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±ndaki (Suriye hükümeti ve silahlÄ± muhalif gruplar), hava saldÄ±rÄ±larÄ± da dahil olmak üzere her türlü silah kullanÄ±mÄ± durdurulacak; hÄ±zlÄ±, güvenli ve engelsiz ÅŸekilde insani yardÄ±mÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± saÄŸlanacak; halka tÄ±bbi yardÄ±m ve vatandaÅŸlarÄ±n öncelikli ihtiyaçlarÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± için koÅŸullar yaratÄ±lacak; su ve enerji altyapÄ±larÄ± baÅŸta olmak üzere tüm altyapÄ±larÄ±n restore edilmesi için tedbirler alÄ±nacak; sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n ve ülke içinde yer deÄŸiÅŸtiren kiÅŸilerin gönüllü ve güvenli bir ÅŸekilde geri dönmesi için koÅŸullar oluÅŸturulacak.

GÜVENLÄ°K ÅžERÄ°TLERÄ° VE GÖZLEM NOKTALARI

3- Güvenli bölgelerin sÄ±nÄ±rlarÄ± boyunca çatÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda çarpÄ±ÅŸmalarÄ± önlemek amacÄ±yla güvenlik ÅŸeritleri oluÅŸturulacak.

4- Güvenlik ÅŸeritlerinde: sivillerin silahsÄ±z ÅŸekilde, engellenmeden yer deÄŸiÅŸtirmesi, insani yardÄ±m sevkiyatÄ± ve ekonomik faaliyetlerin yerine getirilmesi için kontrol noktalarÄ±; ateÅŸkes rejimine riayetin saÄŸlanmasÄ± için gözlem noktalarÄ± yer alacak. Kontrol ve gözlem noktalarÄ±ndaki çalÄ±ÅŸmalar ve güvenli bölgelerin yönetimi Garantör ülkeler tarafÄ±ndan mutabakata dayalÄ± olarak gerçekleÅŸtirilecek. Gerekli görüldüÄŸü takdirde, Garantör ülkelerin mutabakatÄ± dahilindeüçüncü taraflar da katÄ±labilecek.

GARANTÖR ÜLKELER, TERÖR ÖRGÜTLERÄ°YLE MÜCADELEYÄ° SÜRDÜRMEYE YÖNELÄ°K TÜM TEDBÄ°RLERÄ° ALACAK

5- Garantör ülkeler: ateÅŸkes rejiminin çatÄ±ÅŸan taraflar tarafÄ±ndan uygulanmasÄ±nÄ± saÄŸlamak için gerekli tüm tedbirleri alacaÄŸÄ±nÄ±; güvenli bölgelerin içerisi ve dÄ±ÅŸarÄ±sÄ±nda DEAÅž, El Nusra ve El Kaide veya DEAÅž ile ve BMGK tarafÄ±ndan terör örgütü olarak kabul edilen tüm örgütlerle baÄŸlantÄ±lÄ± her türlü kiÅŸi, grup, oluÅŸum, kuruluÅŸlarla mücadeleyi sürdürmeye yönelik tüm tedbirleri alacaÄŸÄ±nÄ±; ÅŸimdiye kadar katÄ±lmamÄ±ÅŸ olan silahlÄ± gruplarÄ±n ateÅŸkes rejimine katÄ±lmalarÄ±nÄ± saÄŸlamaya yönelik çabalarÄ±na devam edeceÄŸini taahhüt eder.

ORTAK ÇALIÅžMA GRUBU KURULACAK

6- Güvenli bölgeler ve güvenlik ÅŸeritlerinin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± belirlenmesi ve AnlaÅŸmanÄ±n yerine getirilmesine yönelik tüm iÅŸlevsel ve teknik konularÄ±n çözümü için Garantör ülkeler, AnlaÅŸmanÄ±n imzalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iki hafta içinde yetkilendirildikleri temsilcilerinden oluÅŸan ortak bir çalÄ±ÅŸma grubu kuracak.

Garantör ülkeler güvenli bölgelerin ve güvenlik ÅŸeridinin haritalarÄ±nÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlanmasÄ± ve iÅŸbu AnlaÅŸmanÄ±n 5. maddesinde adÄ± geçen terör örgütleriyle silahlÄ± muhaliflerin birbirinden ayrÄ±lmasÄ± için 4 Haziran 2017'ye kadar adÄ±mlar atacak.

AynÄ± tarihe kadar Ortak çalÄ±ÅŸma grubu, Garantör ülkelerin onayÄ±nÄ± almak üzere, güvenli bölgeler ve güvenlik ÅŸeridine yönelik oluÅŸturulan haritalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra çalÄ±ÅŸma grubunun tanzimine yönelik taslak hazÄ±rlayacak.Ortak çalÄ±ÅŸma grubu Astana'da gerçekleÅŸtirilen Suriye görüÅŸmelerinin faaliyetleri konusunda rapor verecek.Ä°ÅŸbu AnlaÅŸma, imzalanmasÄ±ndan sonraki gün yürürlüÄŸe girecek.