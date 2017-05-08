Umuda yolculukta facia 80 gÃ¶Ã§men can verdi

Libya'dan yola Ã§Ä±kan 80 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Akdeniz aÃ§Ä±klarÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti

Avrupa’ya doÄŸru düzensiz göçün en yoÄŸun görüldüÄŸü Libya ile Ä°talya arasÄ±nda çok sayÄ±da can kaybÄ±nÄ±n olduÄŸu yeni bir trajedi yaÅŸandÄ±. Ä°talyan haber ajansÄ± ANSA’nÄ±n haberine göre, Ä°talyan sahil güvenliÄŸine ait Fiorillo devriye gemisinin önceki gün denizden kurtararak bugün Pozzallo limanÄ±na getirdiÄŸi göçmenlerin anlattÄ±klarÄ±, bölgede yeni bir facianÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.

Göçmenler, ifadelerinde birkaç gün önce Libya’dan 120 kiÅŸiyle Akdeniz’e açÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± fakat bir süre sonra fazla yük nedeniyle botun su aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir süre sonra battÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Denize düÅŸen göçmenlerden yaklaÅŸÄ±k 40'Ä±nÄ±n kurtulduÄŸu ancak 80 kiÅŸinin ise denizde can verdiÄŸi ifade edildi.Olayla ilgili Ragusa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± da soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.